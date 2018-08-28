台彩中秋加碼5億元 大樂透百組百萬樂團圓

2018年08月28日 13:04 中時 洪凱音

中秋慶團圓、揪團買彩券!台灣彩券今宣布中秋節加碼內容，累計加碼總金額最高達5億元；台彩總經理蔡國基表示，最廣受民眾喜愛的遊戲就屬大樂透，將於9月11、14日加開百組百萬獎金，各期以加開9個號碼的方式，對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬元獎金，成為百萬富翁。

今年4月上市的新遊戲「雙贏彩」，這次首次進入加碼活動的行列，台彩表示，自9月10日至25日連續加碼14期，頭獎單注獎金從1500萬元提高至2000萬元，單期頭獎總獎金提高至6000萬元。

威力彩這次則採「機動加碼」2億元的方式，來參與活動；由於威力彩頭獎已上看3.8億元，若中秋加碼期間威力彩頭彩開出，台彩將於下期機動加碼2億元，以延續買氣。

蔡國基分享自己購買彩券的方式，中秋加碼期間必買大樂透，他會選出7個號碼、以350元包牌，不僅中100萬元的機率大幅提高至2萬3782分之1，中億元頭獎的機會也從原本的1398萬分之1，提高至200萬分之1，為避免工作繁忙、忘了投注，蔡國基會以預購方式，參與每期的加碼活動；另外，威力彩在連槓效益下，蔡國基每期也加碼投注，他說：「有買就有中大獎的機會。」

賓果賓果也是中秋節加碼重點之一，台彩表示，自9月10日至9月25日針對基本玩法1至6星進行加碼，獎金最高可翻倍，「猜大小」獎金也從6倍提高至7倍，「猜單雙」只要猜中「單」或「雙」，獎金一樣從6倍提高至7倍。

(中時 )