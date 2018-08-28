美第1位出櫃女法官審理 孫安佐求遣返可能認罪

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，據了解將於28日在費城召開認罪庭。(圖/達志影像)

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中時電子報

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，據了解將於28日在費城召開認罪庭。孫安佐被控聯邦重罪，若與檢方達成協議並當庭認罪，法官可能直接判刑，而值得注意的是，審理本案聯邦法院的承審法官為昆諾斯（Nitza I. Quinones Alejandro），是美國第一個出櫃的拉丁裔女性聯邦法官。

根據中央社報導，孫安佐3月下旬被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，遭美國警方逮捕，就恐怖威脅罪認罪後法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案。

聯邦機關隨後指控孫安佐以非移民簽證在美國非法持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），起訴書指控，孫安佐在知情情況下（knowingly）非法持有1607發彈藥。以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑、罰款25萬美元及3年獄後監督（supervised release）。預料，孫安佐28日出庭時很可能認罪，避免公審，並換取較輕的懲罰。其中承審法官為昆諾斯（Nitza I. Quinones Alejandro），67歲的她生於波多黎各，是美國首位公開出櫃的拉丁裔女性聯邦法官，而擁有自由裁量權的法官態度也是左右孫安佐案是否可落幕關鍵。

(中時電子報)

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