亞運》南韓射箭失金不舒服 銅牌戰力壓雷千瑩報仇

雷千瑩射輸韓妹，無緣女子個人賽銅牌。（陳怡誠攝）

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雅加達-巨港亞運射箭賽南韓連丟2面金牌給中華隊，內心不舒服， 今（28）日南韓展開大反撲，姜彩榮在反曲弓女子個人賽銅牌戰，最後2回合全是10分箭，打下中華隊女選手「雷母」雷千瑩，抱走銅牌。

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今天的射箭場一反常態，風勢較小，因而沒有給南韓選製造「意外」，南韓姜彩榮表現十分穩定，贏下第1回合，不過，雷千瑩也不是吃素的，第2、第3回合打敗姜彩榮，積分超前。

關鍵的第4、第5回合姜彩榮戰力回穩，連6箭都是10分箭，沒有失手，雷千瑩只能全力奮戰，第5回合出現1支8分箭成了敗筆，其他2箭射下10分也無效。

雷千瑩力戰5回合棄守，抱走姜彩抱走銅牌，報了昨天南韓敗給中華隊2金的「一箭之仇」，雷千瑩表示，她沒有對戰過姜彩榮，比賽已經盡力了，以後還有機會對戰贏回來。

「雷母」指出，這次亞運個人收穫多，因為以前參加亞運幾乎表現不好，這次對她是一個更大的突破，其實中華隊的表現已經很好了，男子團體得到金牌是更大的肯定。

比完了本屆比賽，雷千瑩拿到1面女子團體銀牌，她說，她準備很久了，也很想幫中華隊拿好成績，她參加3屆亞運只有這一屆團隊氣氛最好、最團結。

由於多年來中華隊沒有拿到女子個人賽獎牌，雷千瑩說，本來她也很期待得牌，賽前目標是個人前3、團體前2名，因為今年她們參加很多國際大賽都有突出成績，可惜運氣較差，個人賽還是空手而歸。

反曲弓女子個人賽金牌戰是中國大陸與印尼選手之爭，兩人大戰5回合，中國大陸張新燕拿下金牌，印尼選手飲恨。

(中時 )

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