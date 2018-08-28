亞太影展好無奈！藝統出包、誤信友人失去謝金燕＋張敏

謝金燕新片《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》在台延檔，又不斷被扯入亞太影展。（群星瑞智提供）

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第58屆亞太影展於28日舉行星光紅毯記者會，該影展負面新聞不斷，除了出現影展舉辦權的爭議，首批發出的星光名單也錯誤百出，多位藝人表示不會出席，副主席葛樹人原堅持：「聯絡過程精準，名單經過再三確認。」卻因藝人統籌方面聯繫上出問題，導致名單有誤，他也坦承此事：「我們再次抱歉。」不過兩句說法根本自相矛盾。

另外，原名單還有張敏，也曾傳周子瑜所屬南韓女團Twice將出席，葛樹人表示分別從友人和經紀人口中聽到對方有機會來台，可惜最後都未果。

亞太影展原宣布張敏擔任嘉賓，是因有香港友人承諾邀請張敏來台，但後來對方未能來台，葛樹人表示：「張敏是香港的好朋友一定會邀請，在好朋友的保證下，把這件事當成是必然的事情，他講我們一定就相信，本來答應我們的，因為工作也不能來。」

關於Twice，葛樹人表示是在台中開會時，和經紀人討論邀請Twice表演，未料媒體聽聞後直接寫入報導，「我們當時沒有出面否認新聞，是原本覺得有機會。」可惜之後接洽經紀公司遭婉拒，從演唱會買賣單位得知她們沒有檔期。

葛樹人又表示，得知「姊姊」謝金燕要來時，他和主席李祐寧都非常興奮，「謝金燕原本還有要上台表演，得知姊姊要來我們都很感恩，在發出名單前也有再三和聯繫統籌確認。」但謝金燕方面表示最初就婉拒，和亞太方面表示原本就要上台表演的說法大相逕庭，葛樹人表示：「因傳話產生誤解，所以我們要負責任，造成他們的困擾，感到非常抱歉。」

另位被誤植的頒獎人李康生，透過蔡明亮製片王雲霖表示從沒收到邀請：「很謝謝亞太影展的提及，只是我們這段期間根本沒有收到亞太影展的邀請，出席威尼斯影展已是七月便納入規劃的行程，可能當中聯繫或溝通有誤會，希望活動順利、圓滿。」

(中時 )

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