跨國婚姻媒合7成違法 移民署籲勿輕信網路廣告

立委羅致政（見圖）28日舉行記者會指出，私人跨國婚姻媒合業者違法經營及非法刊登廣告的情形十分猖獗，違法婚仲氾濫的現象造成假婚媒真詐財的情形難以杜絕，要求相關主管機關應予以正視。（陳信翰攝）

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民進黨立委羅致政今舉行記者會指出，目前跨國婚姻媒合案件中，只有不到10%的比率是透過經內政部移民署立案監督、管理的合法婚媒協會所媒合的案件，有超過7成以上都是透過違法私人媒合業者媒合，違法婚仲氾濫的現象造成假婚媒真詐財的情形普遍，民眾權益難以保障。

羅致政表示，《入出國移民法》第58條規定，任何人不得於廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他方法散布、播送或刊登跨國婚姻媒合廣告。但在臉書社團或LINE等社群軟體上，仍充斥許多違法婚媒廣告，而移民署統計2009年到2017年為止，裁罰違法婚媒案件僅459件，顯示取締上力有未逮。

因非法婚媒仲介受害的李先生現身說法表示，他在臉書社團中看到苗栗方姓仲介貼出越籍配偶的廣告，與仲介洽談後簽了合約、付了26萬，仲介也承諾會帶他去越南提親，但到了越南都沒有見到照片內的女子。後來仲介另安排一位越籍女子與他結婚，回台後不到30天女子竟跑回越南，但仲介置之不理，人財兩失後才知道仲介有分合法跟非法。

移民署移民事務組長李臨鳳表示，根據法令規定，跨國婚媒不得廣告，也不得要求期約報酬（媒人費），目前有35家合法婚媒仲介業者，民眾可先查詢內政部合法許可單位，不要輕易相信網路上的廣告。李臨鳳也指出，資訊公開也非常重要，因此移民署同意合法婚媒協會掛招牌、在官網部落格公開服務內容，唯一限制是不能放「美女圖」，因為婚姻不是商品，只是希望透過公開資訊讓有意媒合的人有機會認識、培養感情再走入家庭。

(中時 )

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