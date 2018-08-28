北韓與日本建交要價100億美元？

2018年08月28日 13:43 旺報 林永富

據日經中文網報導透露，為解決朝鮮綁架日本人問題，日本政府正探尋與北韓進行接觸。日本在談判中可打的牌是2002年在《日朝平壤宣言》中承諾的邦交正常化後對北韓的經濟合作。而合作的規模是「100億美元」這一數字正在浮出水面。

日本外務省內有觀點認為可將南韓作為參照標準。日本在1965年通過《日韓基本條約》與南韓建交，無償提供3億美元、有償提供2億美元，合計5億美元的經濟合作。日本外務省官員稱，5億美元「是當時南韓國家預算的1.5倍」。儘管朝鮮並未公布預算數額，但根據南韓統一部的推算，北韓的國家預算2017年為72.9億美元。1.5倍就是109.3億美元。

一位曾在日本外務省任職的人士強調，對朝經濟合作的規模將極其微妙。出資支助對象是一個綁架日本人、用核武器與飛彈威脅日本的國家。日本出錢的事情一旦公布出來，就會遭到輿論鋪天蓋地的反對，日本外務省內擔心出現這種局面的聲音越來越大。

實際上日本早就有關於援助北韓具體金額的傳聞。

1990年，日本前副首相、自民黨的金丸信和社會黨的副委員長田邊誠等人訪問北韓，當時有傳聞稱，在金丸信與北韓領導人金日成主席的會談中，日方表示準備提供80億美元。由於當時雙方是密室交流，所以並沒有留下紀錄。

流亡南韓的前北韓駐英國大使太永浩在他寫的書中介紹說，北韓領導層曾期待日本給予100億美元規模的合作。太永浩還透露，與日本進行談判的前北韓勞動黨書記姜錫柱在2002年平壤宣言發表後說過，「估計至少能得到100億美元。可以建設新的鐵路和公路」。

(旺報 )