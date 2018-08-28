秋田犬萌翻了 幫美女飼主分傳單超人氣

2歲秋田犬HUNTER，與飼主「KISS」同樣都擁有美麗的長腿。（盧金足攝）

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天生就萌翻人的秋田犬HUNTER，成為KISS生活和工作的最佳夥伴。（盧金足攝）

一般人常說，夫妻、情侶相處久了，會長得越來越像對方，現在連寵物跟飼主也有母子臉，台中有隻秋田犬跟飼主美少女外型超像，同樣都有逆天的長腿，飼主「KISS」高人一等，寵物「HUNTER」也擁有一雙吸睛長腿。

秋田犬屬大型犬，個性聰明而且適應能力極強，愛狗成痴的俄國總統普丁曾在日本發生「東北大地震」時，對日本伸出援手，日本秋田市為答謝俄羅斯特別贈送秋田犬「小夢」；無獨有偶，連平昌冬奧花式滑冰金牌的俄羅斯女將薩奇托娃，也對秋田犬情有獨鍾，獲得日本首相安倍晉三以秋田犬當贈禮。

愛狗的「KISS」在台中市百威旅行社擔任業務工作，她養的2歲秋田犬HUNTER，從小就很 愛吃肉，更喜歡討抱抱，愛旅遊的KISS個性積極親切，盡心盡力幫忙客戶規畫旅遊行程，獲得好口碑。

假日時她常帶著愛犬HUNTER外出散步，順便發發旅遊傳單，HUNTER就坐在一旁認真賣萌，個性溫和的HUNTER，就算面對淘氣的小朋友也不會發脾氣，成為KISS生活與親友最佳陪伴犬。

KISS說，她就是秋田犬HUNTER的「媽媽」，兩人不笑的時候，鳳眼看起來酷酷的，其實內心溫柔體貼，KISS媽媽跟HUNTER有的著相同的外表，也都有高人一等的身材，一起出門到公園運動跑步，大家遠遠就趣稱「2個長腿的一家人來了！」鶴立雞群的愛心媽媽與毛小孩，也成為寵物同好們最美的畫面。

(中時 )

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