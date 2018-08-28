中市交通局長籲參選人：多治水和防疫 少口水和自私自利

2018年08月28日 13:02 中時 盧金足

有國民黨台北市議員參選人日前來台中市刊登「三問林佳龍」公車廣告遭下架，指稱台中市長林佳龍還與公車業者宴飲要求業者拆除爭議廣告。對此，台中市政府交通局長王義川28日反駁，當天是106年度市區公車業者評鑑表揚，林佳龍出席為評鑑優良業者頒獎表揚，短暫停留後旋即離開，盼特定參選人不要心中只有自己和選舉，沒有人民和是非。

王義川表示，中南部雨勢未歇，治水及登革熱防疫工作刻不容緩，台中市全面投入治水與防疫，市府不會、也無法干預或限制任何人發表任何言論，更不會介入業者是否合作廣告的商業機制。

市府表示，公車業者已說明因廣告內容涉爭議才拒登，該參選人在台北也曾有欲刊登負面文宣遭公車業者拒登的例子。

「面對選舉，呼籲摒棄抹黑手法，多一點正面能量！」王義川呼籲，希望該名參選人能先檢討負面選舉手法，而非只是一再無的指摘他人，目前雨勢未歇，登革熱防疫工作當前，盼多一點治水和防疫，少一點口水和自私自利。

至於8月13日晚間的餐會，王義川也還原現場指出，這場活動是106年度市區公車業者評鑑表揚，林佳龍出席頒獎表揚評鑑優良業者，會中完全沒有提到關於公車廣告的任何事項，「

市長在頒獎完後業者短暫會談後隨即離開」。

此外，針對8月13日台灣大道台中榮總前的路段積水，市府說明，當天為瞬間強降雨，導致側溝雨水宣洩不及，當日傍晚雨停後，湧水情況立即消退，附近周遭店家亦無淹水情形。

台中市府水利局也隨即前往現地勘查，短期內將先加密排水孔間距，增路面排水能力，長期則爭取中央補助排水規畫，增加周邊排水系統能量。

(中時 )