新園降雨量破300毫米全台最多 港西水淹及膝怕八八再現

新園鄉港西村水淹及膝，居民恐慌「八八再現」。(謝佳潾攝)

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新園鄉港西村水淹及膝，居民恐慌「八八再現」。(謝佳潾攝)
新園鄉港西村水淹及膝，居民恐慌「八八再現」，無不趕緊架水閘門自保。(謝佳潾攝)
86歲獨居的葉阿嬤，因住家較低水已淹進去了。(謝佳潾攝)
台27線新園段積水嚴重致交通壅塞。(謝佳潾攝)

西南氣流持續發威，強雨肆虐高屏，屏東新園鄉28日中午降雨量已突破314毫米，高居全台之冠，而也因此水洩不及造成多處淹水，當中不僅台27線新園段積水嚴重致交通壅塞，港西村更是水淹及膝，居民恐慌「八八再現」，無不趕緊架水閘門自保，同時抱怨屏縣府不放假，無奈地說：「出得去但回不來，怎麼辦？」

港西村洪姓居民說，早上7點起就開始在積水了，但是縣府執意不放假，那就只好去上班，但雨下不停，真的很擔心會淹起來回不去，到時候家要是真的淹掉了怎麼辦，所以只好自行請假回家顧厝，而果不其然，11點一回來，不僅進村的路口處封了要涉水，走到家裡也是水淹及腰了。

「水淹成這樣還不放假！惡劣！」另名方姓居民也抱怨地說，他早上騎車去公所上班，中午卻是把機車停在台27線上、走百米路涉水回家，看一下家裡狀況後，還要再涉水百米去騎車回公所上班，這到底是在折騰誰？

另名86歲獨居的葉阿嬤，因住家較低水已淹進去了，她說，住在屏東市的兒子有說要回來看她，但她婉拒了，別說兒子進來不方便，就怕進得來回不去，反正親戚住附近，還有人可以幫忙。

居民指出，繼八八風災後，還沒淹這麼嚴重過，現在不僅水淹60公分，雨還一直下沒停過，連水溝蓋都在冒水了，真的很擔心八八風災水淹破百公分的噩夢會重現，希望雨不要再下了！

(中時 )

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