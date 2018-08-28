北科大研發漸凍人溝通輔具　看股票、聽歌不是問題

2018年08月28日 13:44 旺報 李侑珊

台北科技大學研發出漸凍人腦波溝通輔具，團隊人員正在進行系統使用說明。（台北科技大學提供）

台北科技大學研發出漸凍人腦波溝通輔具。（台北科技大學提供）

漸凍人受漸凍症所苦，最後恐面臨癱瘓與失能等病症，台北科技大學研發15套「智慧腦波溝通」設備，系統除了能讓病友表達YES或NO，還能傳達喝水、抽痰、想聽音樂、看股票等需求，這套儀器在28日正式轉交給漸凍人協會，並且也即將進入商品化階段，盼能造福廣大漸凍症病友。

台北科技大學發展健康照護科技多年，去年與漸凍人協會發起「為愛解凍：募資開發意念輔具募資計畫」，獲得曹仲植基金會關注，募資成功，後來經過1年的研發測試，完成15套「智慧腦波溝通」設備，28日正式交接給漸凍人協會，並提供給15位病友使用。

俗稱「漸凍症」的「肌萎縮性脊髓側索硬化症」是運動神經元疾病之一，台灣每年新增病患至少460人，而國內目前的總罹病人數約1000人，平均每3天就有一位新的漸凍症病友。

漸凍症是一種「逐漸不能動」或「逐漸失能」的疾病，最初是肌肉乏力，逐漸地四肢、軀幹等全身逐漸無力癱瘓、無法言語、呼吸衰竭，而漸凍人最後可能連眼球都無法轉動，全球因此目前都在研究重症漸凍人的溝通輔具。

台北科技大學副研發長、機械系副教授劉益宏表示，3年前團隊開始與漸凍人協會合作開發腦波偵測輔具，原本只能偵測病友對於是或否的意願，但透過曹仲植基金會以及科技部計畫協助，結合人工智慧AI、、腦波信號處理、機電整合的技術，將漸凍人的腦波、意念，轉譯成文字語言，讓病患與外界重新搭起溝通途徑。

劉益宏進一步指出，雖然此次交接的設備只有15套，但已成為全球針對漸凍人腦波溝通輔具開發的最大規模案例，不再只局限於實驗室階段，具有高度指標意義。

台北科大副校長楊重光表示，這回開發的意念輔具，軟體硬體多由台北科技大學自行研發打造，整體系統趨於商品化。未來研究團隊將持續與漸凍人協會密切關注病友使用心得，使腦波溝通輔具能更臻於完善，擴大服務更多病友，甚至將臺灣智慧科技輔具技術擴散至世界舞台。

漸凍人協會理事長林詠沂則說，漸凍症是世界五大絕症之一，能在ALS相關領域的研究上有所突破，是所有漸凍病友以及家屬們的共同心願，這次「腦波溝通輔具設備」的開發，對中、晚期漸凍病友的對外溝通進展，具有重大的意義，非常感謝財團法人曹仲植基金會贊助研究經費、台北科技大學的研究團隊全心投入，以及15位病友的參與。

(旺報 )