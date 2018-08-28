韓2019年國防預算增8.2％達12.9兆元

2018年08月28日 13:43 旺報 林永富

南韓總統文在寅28日在青瓦台主持召開國務會議，敲定2019年度政府財政預算草案。根據草案，2019年政府財政支出總額將達470.5兆韓元（約合新台幣12.9兆元），比前一年增長9.7%。

此外，韓政府28日表示，國防部將於31日向國會提交的2019年國防預算案比前一年增加8.2%，為46.7兆韓元（約合新台幣1.28兆元），創下11年來的最高水準。其中，「防衛力改善費」和「戰鬥力運營費」分別增加13.7%和5.7%。

具體來看，防衛力改善費增額15.3733兆韓元，占國防費總額的32.9%，創2006年防衛事業廳成立（25.8%）以來的最高水準。旨在有效應對北韓核武器等大規模殺傷性武器（WMD）的「三軸作戰體系」構建經費增16.4%，為5.0785兆韓元。

戰鬥力運營費中，用於文職等增員的預算為1416億韓元，同時還新增了用於落實《板門店宣言》中非軍事區（DMZ）陣亡者遺骸挖掘（122億韓元）和排雷（33億韓元）等韓朝合作項目的預算。提高預備軍戰鬥力的預算增加27.5%，為1690億韓元。

另外，為具備獨立自主的國防力量編制的預算為1.5864兆韓元，用於加強指揮和機動力量的預算為4.6528兆韓元，用於研發未來戰略技術和尖端武器、擴大就業的預算分別為3.1463兆韓元和465億韓元。

(旺報 )