韓國瑜稱在太平島挖石油 丁守中：我早就提過

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中時

國民黨高雄市長參選人韓國瑜為了解決高雄債務問題，提議開發太平島石油、可燃冰等能源來還債；國民黨台北市長參選人丁守中今天接受廣播電台專訪時表達了贊同，並表示自己不是附和韓國瑜，事實上他以前在立法院就建議過，應該拋開政治，跟周邊國家展開經濟合作，一起在南海開發能源。

主持人詢問丁守中，網路上有人評論「丁守中準備30年不如韓國瑜準備300天」，丁守中表示，這樣的評論可能不了解他對台北建設的主張，但他也承認在以激烈語言吸引媒體注意這點確實不如韓國瑜；他也解釋，他在基層跑，也有人建議他不要做秀，應該展現專業的一面。

丁守中也指出，雖然高雄市是艱困選區，但是他認為在首都的選情更為艱困，因為高雄民進黨長期執政，才會有民心思變的狀況，且國民黨是派出「最好的人選」去參選，韓國瑜很接地氣，而且他女兒也幫了他很多，給他加了很多分。

丁守中認為韓國瑜打法特殊，與韓的個性一致，韓一直說自己是賣菜的，加上那種直爽、草莽性格，性格很接高雄地氣，且他知道在高雄不該打統獨意識形態，而是主打經濟牌。

國民黨中央委員連勝文曾以上次參選經驗來建議丁守中「不能光顧基本盤」，丁守中則表示，傳統跟新的做法他都要兼顧，畢竟國民黨在台北還是有基本盤，如果都沒在跑也是會被質疑「看不到丁守中」，他現在就是一步一步走，回應各方對他的期待，用最大熱忱感動選民。

(中時 )

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