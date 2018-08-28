台灣海岸垃圾知多少？綠色和平：近16萬袋

2018年08月28日 13:10 中時 廖德修

台灣海岸線垃圾多眾所周知，但到底有多少？環保團體綠色和平與荒野保護協會合作，透過全台首次海岸快篩調查，估算出如果以90公升的黑色大塑膠袋來裝，大約可裝滿15萬8300袋，相當可觀。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，所謂海岸快篩調查是每10公里劃1個測站，總共121個測站，透過調查員目測，評估每個測站的汙染程度。目測式海岸快篩調查是參考並改良日韓已行之有年的方法，有助於了解各段海岸線的汙染狀況和類型。調查後發現，56％的海洋廢棄物（海廢）集中在10％的海岸線，新北市、嘉義縣、台南市的海廢則佔全台總量的48％。

荒野保護協會海洋守護專員胡介申說，海岸快篩調查發現，最骯髒的前5個測點分別為：新北市瑞芳區台2線、嘉義縣布袋鎮好美寮、台南市青草崙、雲林縣麥寮鄉六輕、彰化縣大城鄉海堤、新北市濆水。而快篩調查的總距離約為11.9公里，占台灣本島海岸線近1％。所有測站的海廢加起來則有1583袋，換算後等於全台海岸線有15萬8300袋垃圾。

調查員再從不同區域觀測海廢分布，發現北、中、西南、東南、東區因人為活動的差異，海廢類型也不太一樣，但塑膠瓶罐仍是最普及的海廢類型，其次則是發泡塑膠（如保麗龍）、廢棄漁具。

事實上，台灣淨灘盛行，估算每年都有逾500場由企業、學校、民間團體及公部門發起的淨灘活動，但好像怎麼清也清不完。胡介申說，海岸快篩調查的概念就像是找出水龍頭漏水的原因並修復好，同時也要找出積水最嚴重的地方清理乾淨。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，環保署應把錢花在刀口上，用對力氣，直接從最大宗海廢類型著手。特別是追蹤塑膠瓶罐的源頭是來自陸地還是海洋，若是陸地來的，除了落實減塑政策，也須重新檢視回收及垃圾處理系統的缺失，防堵垃圾流入海中。

另外，漁業廢棄物也是不容小覷，尤其海龜或其他海洋生物因被廢棄漁網纏繞而窒息死亡的事件時有所聞，建議環保署應會同漁業署實際訪查漁業廢棄物的類型和來源，共同制訂防範計劃，不要再讓廢棄漁具流入海洋。

(中時 )