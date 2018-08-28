823泡戰 農損6億5千萬元 葉菜漲翻天

823豪雨成災，嘉義縣東石等4鄉鎮，26日仍有14村淹水未消退，嘉義縣政府透過空拍，可見東石鄉掌潭村一片汪洋。（嘉義縣政府提供）

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白水溪仍然泥濘不堪。(莊曜聰攝)

823熱帶性低氣壓豪雨災情農損，截至28日11時，已達6億5551萬元，其中，農產蔬果損失約1億2471萬元。果菜批發市場28日中元節後首度開市，蔬菜行情相較於23日災前價格，漲幅近2成，青江白菜、芥菜等項目甚至是翻倍飆漲。

據農委會28日統計，823熱帶性低氣壓農業災損仍以漁產3億3070萬元最高，畜產損失1億9415萬元次之，農產損失1億2471萬元再次之。縣市受損情形，嘉義縣損失4億3222萬元（佔66%）最高，台南市損失1億4266萬元（佔22%）次之，雲林縣、高雄市、屏東縣再次之。

根據農產品批發交易資訊，台北果菜市場28日交易量1730公噸，相較於災前23日的1320公噸，增加約410公噸，增幅31%；平均每公斤交易價格34.6元，較災前29.1元，上漲5.5元，漲幅19.1%。

以台北果菜交易市場為例，長期大宗蔬菜價格，今日高麗菜（甘藍）每公斤23.7元，對比23日災前16.8元，漲幅40.1%；包心白菜今日24.2元，災前22.9元，漲幅5.6%；青江白菜今日44.5元，災前20.5元，漲幅117.4%；小白菜今日23.2元，災前14.2元，漲幅63.9%；地瓜葉今日41.7元，災前24.2元，漲幅72.1%；芥菜今日31.7元，災前15.7元，漲幅102.1%。

但整體而言，近期菜價高峰仍落在25日中元節，當日蔬菜交易量1420公噸，平均每公斤交易價格40.1元，經兩日休市，交易量增加310公噸，平均價格下跌5.5元，跌幅13.7%。

農委會表示，此次價跌，主因節後農民採收供應充裕，量多而導致價跌。農糧署副署長蘇茂祥也說，目前蔬菜價格穩定，以夏天菜價來說不算高，今日蔬菜整體平均34塊半，實際還比去年同期低；之前葉菜價格偏低，現在因水災損耗而有所回升，但仍在合理範圍。

(中時 )

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