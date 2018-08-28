台中》國民黨比之前更團結 盧秀燕：台中贏台灣就贏

2018年08月28日 13:30 中時 楊佳穎

年底選戰逼近，國民黨台中市長參選人盧秀燕今日上午接受廣播專訪，指出「台中贏台灣就贏」，藍綠雙方都在爭取中部勝利，台中市長選舉如同蔡政府的政治檢驗，也是此次選舉中最值得關注的地方。她坦言，目前承受很大壓力，卻也認為國民黨與黨員、政治前輩比以前更團結，雖然國民黨過去常面臨分裂危機，如今「一定要團結也一定會團結」，未來會與黨內其他候選人共同造勢。

談起参選初衷，盧秀燕直言「鄉親有難、責無旁貸」，必須出來選；對比現任台中市長林佳龍，盧則諷「林市長連吸呼都跟我們不ㄧ樣」，對空氣污染視而不見，卻買了抗空污隔絕PM2.5的豪宅。她接著說，空污問題處理失當，加上民進黨的兩岸政策也失當，本應仰賴經貿外銷的台中平均薪資居然少過苗栗縣、雲林縣、連江縣，只有30771元，看出台中市經濟在林佳龍任內一落千丈，而當選後最重要的就是讓人民安居樂業，經濟不再蕭條。

盧秀燕還提到，現在是以政治杯葛經貿，讓人民陷入進退兩難之際，若自己當選台中市長，就地方政府立場將盡量擱置意識形態，把握經貿文化往來機會，「中國就是全世界最大的市場，又鄰近在台灣旁，同文同種，沒有道理棄這個市場不顧，自絕於外」；且現今提倡環保，若以產品運輸的碳足跡而言，民進黨所提出的南向與歐美向是「既不環保也很困難」。

面對主持人詢問九二共識的默契，盧秀燕則稱「回不去了」，但要修補雙方關係並非不可能，「雙方都要非常誠懇且很努力」；若首長能擱置政治爭議，以拼經濟優先，則「事在人為」，但屆時有機會也將非常困難，「因為當你在努力解決問題時，可能會受到民進黨的刁難與杯葛」。

對於東亞青運遭停辦一事，盧秀燕也直呼可惜，由於東亞青運是奧運系統，當年由前市長胡志強奔走8個國家所爭取，若能辦成，亞運都有機會爭取為主辦國，「但民進黨並未珍惜」；反觀台北市長柯文哲任內舉行的世大運，「當年有沒有旗號的問題？如何化解？如何能成功舉辦？」

(中時 )