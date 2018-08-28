嘉義》吳芳銘退黨參選 翁章梁：每個人的的自由

嘉義縣副縣長吳芳銘今上午支身一人從縣府步行到嘉義縣選委會。（呂妍庭攝）

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嘉義縣副縣長吳芳銘上午獨自一人到嘉義縣選委會完成縣長選舉登記，同時宣布退出民進黨。（呂妍庭攝）
嘉義縣副縣長吳芳銘上午獨自一人到嘉義縣選委會完成縣長選舉登記，同時宣布退出民進黨。（呂妍庭攝）
嘉義縣副縣長吳芳銘上午獨自到嘉義縣選委登記參選縣長，和也表態脫黨參選的前議員黃嘉寬握手致意。（呂妍庭攝）
民進黨提名的嘉義縣長參選翁章梁由太太劉莉英陪同前往登記參選嘉義縣長。（呂妍庭攝）
民進黨提名的嘉義縣長參選翁章梁由太太劉莉英陪同前往登記參選嘉義縣長。（呂妍庭攝）
翁章梁拿起昨晚趕拍出來的大頭照問現場記者「好看嗎？」。（呂妍庭攝）
翁章梁拿起昨晚趕拍出來的大頭照問現場記者「好看嗎？」。（呂妍庭攝）
民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁完成縣長參選登記，前來登記參選的人同黨議員候選人替他加油打氣。（呂妍庭攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘今上午支身一人從縣府步行到嘉義縣選委會，完成嘉義縣長參選登記，他前腳一離開，民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁沒多久就到，兩人錯身而過，不過都對彼此喊話，吳芳銘說兄弟登山各自努力，翁章梁強調參選每個人的自由，他會支持爭取選民的認同和最後的勝利。

吳芳銘上午約10點40分左右，獨自一人撐著傘步行現身嘉義縣選委會，吳芳銘說，他正式退出自1991年加入的民進黨，同時登記參選嘉義縣長，透露他在23日已先辭去縣選委會主任委員職務，接下來也會請辭副縣長，至於後續縣長張花冠怎麼決定，他沒辦法預測。

吳芳銘也秀出隨身「不忘初心」的包包，指他會參選是想讓大家一起努力，改變嘉縣傳統派系或黨派政治，讓有能力或好的人才出來，讓大家有一個選擇，共同決定嘉義的未來。吳芳銘也對翁章梁喊話，「兄弟登山各自努力」，指大家走的路和目標都一樣，但路線不同或價值觀不同，「我祝福他」。

吳芳銘抵達前，早有多位民進黨提名的縣議員參選人和支持者已在現場等翁章梁抵達，見吳芳銘現身，大家都好奇觀望，竊竊思語，直到吳芳銘離開，翁章梁抵達，現場氣氛馬上鼓噪熱絡起來，很多人高喊翁縣長加油！翁縣長凍選。

翁章梁由太太劉莉英陪同前往參選登記，在進入登記辦公室的路程中，翁章梁一路緊握太太的手，夫妻感情十分恩愛，翁章梁還不忘透露大頭照是昨晚趕拍出來的，髮型還是太太親手打理，甚至拿起大頭照問現場記者「好看嗎？」。

翁章梁說，原訂今天有很多議員和鄉鎮長參選人要要陪同他登記，因嘉縣多處鄉鎮仍處在水患之中，所以僅由太太陪同，面對吳芳銘搶在他之前登記，翁章梁說登記參選是每個人的自由，他會按既有選舉節奏，爭取最後的勝利。

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