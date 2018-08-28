新北》勘查新店和平社區 侯友宜：把原民館還給新北

2018年08月28日 13:31 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜今（28日）上午走訪新店和平社區，勘查老舊建築物，針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出要蓋親子體驗博物館，侯友宜表示，請民進黨和蘇貞昌「趕快把原民館還給新北市再說！」

侯友宜表示，原住民博物館本規畫蓋在新北市三鶯地區，結果民進黨執政後，硬將原博館移至高雄，所以請民進黨和蘇貞昌「趕快把原民館還給新北市再說！」

侯友宜在座談時表示，和平社區是50、60年的老舊建築，儘管附近就是捷運機廠，但社區內三百多戶的居住環境品質，卻沒跟著發展一起提升，尤其社區內巷弄狹窄，「消防車、救護車都有困難，長輩爬樓梯也辛苦。」

侯友宜強調，新北三環三線正在逐漸實現，捷運十四張站完工後，將帶動周遭生活機能快速發展，和平社區有地利之便，如果跟著進行都更，可望同步提升生活品質。侯也向里民喊話，希望大家願意退一步，放下本位主義和市府一起通力合作，用更快的速度進行都市更新。

媒體注意到侯友宜近來密集安排都更現勘行程，他解釋，都更三箭是自己最重要的政見之一，但每個地區的都更條件都不一樣，自己要一區、一區的了解，跟市民互相溝通，有了共識後，未來一就任就能馬上推動。侯說，和平社區都更一直卡關，主要是卡在居民沒有土地所有權，所以未來要如何解決是一大挑戰。侯友宜強調，困難正是政府展現協調力、執行力的展現機會，未來他一定會好好替居民解決問題。

媒體詢問，蘇老縣長昨天臉書公布十天內到七個市場拜票的宣傳影片，侯友宜回應，自己每天至少十幾個行程，到市場掃街拜票，自己早就在做啦。至於老縣長主張興建親子博物館，侯友宜說，原本中央要在新北市蓋原民博物館，但民進黨上任以後，就把原民博物館送給高雄了，「你現在在這個時候又說蓋什麼博物館，先把原民博物館還給我們再說吧，這不還來，再說之後要蓋什麼，都是『空嘴嚼舌』、多講的啦！」

媒體也關切何時登記參選，侯友宜說，隔兩三天就會去登記，找一個好日子。侯也解釋何謂「好日子」，他說只要跟行程沒有衝突，找一個空檔就去登記，天天都好日子，「現在跑行程選民看到我都很開心，我就知道天天都是好日子」。

(中時 )