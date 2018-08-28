亞運》56年來第1人！周天成摘我國亞運史上首銀

2018年08月28日 13:27 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

連兩天都在雅加達-巨港亞運羽球男單項目面對印尼「魔鬼主場」的周天成，28日在男單金牌戰，最終以18比21、22比20、15比21不敵印尼選手克里斯提，雖然無緣搶下男單金牌，卻拿下中華羽球隊56年來的亞運首面銀牌！

自從1962年亞運增設羽球項目以來，中華羽球隊最佳成績只有銅牌，「小天」周天成28日在男單金牌戰的出賽，無論如何都讓他成為史上第1人，就看他是拿下金或銀牌，但在印尼主場面對地主選手克里斯提，小天壓力可想而知。

周天成過去遭遇克里斯提4戰皆敗，更是增加他爭金的難度，比賽一開始陷入膠著，儘管克里斯提率先發難，一口氣連拿4分拉開，小天也用凌厲殺球追成16平，可惜克里斯提又是連下4分，小天就以18比21丟掉首局勝利。

可是周天成並未洩氣，次局開始就展凶猛攻勢，一度取得10比5領先，雖然克里斯提在滿場3千多名地主球迷鼓譟聲中，逐漸把比分追上，就算小天先取20比16領先，克里斯提仍追成20平，幸好小天仍以22比20拿下次局。

但來到第3局，克里斯提重整旗鼓，轉眼取得8比4領先，甚至抓住周天成回擊頻頻失誤，擴大領先到17比9，地主觀眾看到更是完全坐不住，紛紛站起準備迎接金牌的到來，小天最後以15比21輸掉這局，屈居亞運銀牌。

(中時電子報)