批「大部分志願役」廢物挨告 陳沂拉館長下水要國防部一起告

陳沂日前在臉書批評國軍大部分志願役引國防部揚言提告。（圖／取自陳沂臉書）

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中時電子報
陳沂PO出館長直播影片。（圖／取自陳沂臉書）
陳沂問國防部要不要同步告館長。（圖／取自陳沂臉書）

網路紅人陳沂日前在直播中表示「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，引來國防部隨即發聲明譴責，並言將依法提告，今(28日)陳沂再開腔秀館長先前直播影片，說：「44分鐘開始說當兵出去都找不到工作，沒有一技之長」，「館長這樣講國防部要不要發個聲明說要告他啊？」

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陳沂近日在直播中談到軍人，直說：「很多義務役都會被志願役霸凌欺負」，「你出社會找不到更好工作，志願役一個月四五萬，就是沒有一技之長，不是廢物是什麼？」，並強調：「少部分志願役不是廢物」，得知國防部將提告後，陳沂在臉書反酸：「誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』」，暗指國防部缺少法律常識。

今凌晨，陳沂貼出館長上月直播影片，「身為一個愛國而且敬愛國防部的好市民，在這邊要提供一段館長陳之漢說志願役的影片，請英明的國防部明鑑，這是否涉及嚴重侮辱到我們偉大的國防部？」並解釋：「面對問題回答問題啊，面對館長講說志願役出去找不到工作，都只能找比較低微的工作，我可從來沒說過這種話。」、「44分鐘開始說當兵出去都找不到工作，沒有一技之長。」

陳沂說：「46:50開始講政府，提到的業務範圍都是國防部在做的，中間參雜很多句他媽的，直接針對官署，有點擔心這是否構成真正的侮辱官署罪？」問國防部要不要也發個聲明說要告館長，並回擊網友說：「罵我的人不要雙重標準，館長罵志願役罵整個國軍，用髒話辱罵，你們只罵我卻說館長說得好，那不就是對人不對事嗎？」而館長對此目前暫未回應。

(中時電子報)

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