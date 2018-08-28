王定宇幫陳建仁金門度假緩頰 稱跟薛香川不同被酸爆

民進黨立委王定宇。(資料照,劉宗龍攝)

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中時電子報

南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，副總統陳建仁8月24日卻帶著全家人到金門度假3天2夜，玩遍大小金門各景點，全程大陣仗維安戒護，引發批評，國民黨要求陳下台。綠委王定宇幫陳緩頰反嗆，這次豪雨成災又不是颱風沒有事先預報，跟八八風災時，前政院秘書長薛香川還去吃地瓜粥不同。雙重標準被八卦版網友酸爆「顏色對了就不一樣!」

今年是八二三台海戰役60周年，蔡英文總統與陳建仁皆未出席在金門的紀念大會，僅由國防部長嚴德發主持。在台灣本島，政府對八二三炮戰並未舉行紀念活動，適逢南台灣大淹水，被網友譏為「八二三泡戰」。

缺席八二三紀念活動，副總統陳建仁卻在8月24日上午帶著夫人與2位女兒、女婿與孫兒赴金門進行3天2夜的家族旅遊，先前往小金門遊覽著名的沙溪堡、地雷主題館與雙口海岸，隔天到金水國小、翟山坑道、金門酒廠、陳景蘭洋樓等地，沿途有12位隨扈保護，金門警方也出動將近20位便衣員警全程戒護，大陣仗維安引起當地民眾側目。

對此，國民黨立法院黨團28日召開「醜陋副總統！陳建仁戴口罩遊金門，避救災掩耳目失國格」記者會，書記長曾銘宗痛批，陳建仁一點悲憫之心都沒有，誇張離譜、前所未見，已不適合在副總統這個位子上，除了道歉止血外，要求陳應知所進退、下台。

對於藍委的要求。據《蘋果日報》報導，民進黨立委王定宇反嗆藍營，指責陳建仁要了解事情原委，陳副總統不是會利用天災出遊的人，此次豪雨是西南氣流又不是颱風有事先警報。這跟八八風災時明知有預報，時任政院秘書長薛香川還去吃地瓜粥不同，藍委做這樣的對比並不對等。

對於王定宇的言論，八卦版網友們說「提油救火 護國神根」、「豪雨沒預報？」、「推 時空背景不同 一個有吃地瓜粥一個沒吃」、「顏色對了就不一樣」、「持續雙標 持續支持 」、「823南部淹水 副總統824出遊 再扯啊 」、「吃飯才幾小時 出遊是幾天 的確不能對比啦」、「綠共:跟民進黨通通無關 繼續檢討韓國瑜」、「氣象局:......又背黑鍋惹」、「度假跟吃晚飯 我怎麼覺得度假比較靠北」、「當然不能對比 顏色不同」、「一個高調坐裝甲車巡視,一個戴口罩微服出巡」、「最大的不同是人家有 台 灣 價 值 對吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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