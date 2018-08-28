日防衛白皮書： 兩岸軍事平衡 向陸一邊倒 差距年年增大

2018年08月28日 13:41 中時 黃菁菁

日本政府發表2018年版《防衛白皮書》指，「2017年中國公布的國防經費約為台灣的15倍，整體而言，兩岸的軍事平衡已朝中方有利的方向改變，而且差距有年年增大的傾向。」、「相對於中國人民解放軍正在擴充飛彈戰力、海、空軍軍力，台灣的武器裝備的近代化仍是課題。」

台灣的國防經費約20年間都幾乎持平，而2017年中國公布的國防經費約為台灣的15倍。在2017年版的《國防報告書》中提及，中國的軍力急速成長、軍事改革、統一作戰、武器開發、建設海外基地等都有大幅的進展，「對台灣而言，軍事威脅大增。」再者，中國軍方的戰鬥機、艦艇常態性地繞行台灣本島，被指出，是有意向台灣展示軍事力量。

白皮書中指出，中國人民解放軍正在擴充飛彈戰力、海、空軍軍力，對台灣軍方而言，武器裝備的近代化仍是課題。美國國防部根據《台灣關係法》決定對台軍售，台灣方面則表明，將持續採購先進的武器，同時也獨自開發裝備。

白皮書中分析，兩岸軍力的特徵有:

1, 陸軍方面，中國擁有壓倒性的兵力，但對台灣本島的登陸攻擊能力目前仍然有限。不過，近年中國建造大型登陸艦，著實提高了登陸作戰攻擊能力。

2, 在海、空軍力方面，中國不僅在量方面壓倒性的強過台灣，就連原本台灣占優勢的質的方面，近年中國的海、空軍力也已急速強化。

3, 在飛彈攻擊力方面，台灣將PAC-2改修為PAC-3, 且引進新的PAC-3等，強化彈道飛彈的防禦能力，但中國擁有多數可將台灣納入射程的短程彈道飛彈，台灣對此卻缺乏有效的因應手段。

白皮書分析指出，軍事能力不僅要從兵力、裝備的性能與量來比較，還應該從假想的軍事作戰目的、運用態勢、人員訓練、後方支援體制等各方面因素來綜合判斷。

整體而言，兩岸的軍事平衡已朝中方有利的方向改變，而且差距有年年增大的傾向。今後仍應關注兩岸軍事力的強化、美國對台軍售、台灣主力裝備的自主開發等動向。

(中時 )