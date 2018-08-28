日防衛白皮書： 兩岸軍事平衡 向陸一邊倒 差距年年增大

友善列印
中時

日本政府發表2018年版《防衛白皮書》指，「2017年中國公布的國防經費約為台灣的15倍，整體而言，兩岸的軍事平衡已朝中方有利的方向改變，而且差距有年年增大的傾向。」、「相對於中國人民解放軍正在擴充飛彈戰力、海、空軍軍力，台灣的武器裝備的近代化仍是課題。」

台灣的國防經費約20年間都幾乎持平，而2017年中國公布的國防經費約為台灣的15倍。在2017年版的《國防報告書》中提及，中國的軍力急速成長、軍事改革、統一作戰、武器開發、建設海外基地等都有大幅的進展，「對台灣而言，軍事威脅大增。」再者，中國軍方的戰鬥機、艦艇常態性地繞行台灣本島，被指出，是有意向台灣展示軍事力量。

白皮書中指出，中國人民解放軍正在擴充飛彈戰力、海、空軍軍力，對台灣軍方而言，武器裝備的近代化仍是課題。美國國防部根據《台灣關係法》決定對台軍售，台灣方面則表明，將持續採購先進的武器，同時也獨自開發裝備。

白皮書中分析，兩岸軍力的特徵有:

1, 陸軍方面，中國擁有壓倒性的兵力，但對台灣本島的登陸攻擊能力目前仍然有限。不過，近年中國建造大型登陸艦，著實提高了登陸作戰攻擊能力。

2, 在海、空軍力方面，中國不僅在量方面壓倒性的強過台灣，就連原本台灣占優勢的質的方面，近年中國的海、空軍力也已急速強化。

3, 在飛彈攻擊力方面，台灣將PAC-2改修為PAC-3, 且引進新的PAC-3等，強化彈道飛彈的防禦能力，但中國擁有多數可將台灣納入射程的短程彈道飛彈，台灣對此卻缺乏有效的因應手段。

白皮書分析指出，軍事能力不僅要從兵力、裝備的性能與量來比較，還應該從假想的軍事作戰目的、運用態勢、人員訓練、後方支援體制等各方面因素來綜合判斷。

整體而言，兩岸的軍事平衡已朝中方有利的方向改變，而且差距有年年增大的傾向。今後仍應關注兩岸軍事力的強化、美國對台軍售、台灣主力裝備的自主開發等動向。

(中時 )

取消北韓行不單純？這封密函讓川… 美參議院軍委會主席空缺 「親台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。