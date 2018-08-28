桃園》5家長會長組無色聯盟齊選桃園區里長

2018年08月28日 13:37 中時 蔡依珍

桃園簡士強、羅惠伶、郭晉良、洪玉貞和朱智菁5位家長會長或執行長，組成無色崛起里長聯盟，28日一起登記參選桃園區里長。(蔡依珍攝)

桃園簡士強、羅惠伶、郭晉良、洪玉貞和朱智菁5位家長會長或執行長，組成無色崛起里長聯盟，28日一起登記參選桃園區里長，他們有會計師、營運長、總經理等，經濟實力雄厚，笑言每年捐出去的錢比里長年薪還多，不靠薪水、要靠熱忱，從服務學校擴大到服務鄉親里民。

5人坦言里內事務長期遭「萬年里長」或是家族把持，不乏年過7旬者，主打世代交替、希望為里內注入年輕活泉。龍安國小家長會長郭晉良要參選龍鳳里長，笑言他的里長是爸爸傳哥哥、哥哥傳弟弟，要拚連任的弟弟黃進仕正好是他的國中同學，幾經思考才於月初決定參選，「鼓吹再多人不如自己來！」希望為龍鳳里帶進新氣象。

豐林里長參選人簡士強是建國國小家長會長，也是軟體公司企業家，他強調5人經濟能力都很好，「每年捐出去的錢甚至超過里長1年的經費！」不是為了里長的薪水或是小型工程款而參選，真正希望為里民做事。

光興里長參選人羅惠伶、自強里長參選人洪玉貞和福元里長參選人朱智菁希望里辦公室可以成為弱勢孩子的避風港，提供課輔、安親等服務，也希望走進里內，針對就學問題、營養午餐、老人送餐、獨居長者等提供服務，「參選只是服務的心從學校擴大到里內！」

5人強調不是無色覺醒，「因為覺醒還不夠，必須無色崛起！」允諾不要政治藍綠的口水、要關心桃園的淹水，不要政黨政客的帆布、要建設地方的起步，不要物價高漲的菜價、要薪水調整的增加，不要選舉贊助的廣告、要教育改革的配套。

(中時 )