反空汙遭刷8000份連署書 藍不滿中選會流程 抱怨連署書滿坑滿谷

國民黨團書記長曾銘宗（右）遞反深澳公投連署書，中選會綜合規劃處長高美莉代表收件（國民黨團提供）

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國民黨上午7點多遞件公投第2案「反深澳公投」，由國民黨團書記長曾銘宗代表遞案，曾銘宗表示，昨天反空汙公投原送件49萬6444件連署書，經中選會點收48萬8125件，等於有8000多件連署書遭到剔除；但曾銘宗也呼籲中選應改變連署書受理方式，不能一次處理一案，讓象徵公民參與的連署書堆得滿坑滿谷。

曾銘宗表示，他一早7點就到中選會，但7點40分左右中選會的人才出來接受第2案反深澳公投連署書；國民黨昨天原送49萬6444件連署書，經中選會點收後開出48萬8125件連署書收據，等於有8000多件連署書在中選會整理後遭到剔除。

有鑑於地上堆滿連署書，曾銘宗也要要求中選會，公投案不可以1案1案處理，像是下一代幸福聯盟今天送公投案，案子送來就要接受，「哪個行政機關說要處理一件只收一件，中華民國行政關沒有這樣處理的，人家遞件你就必需收」，萬一沒辦法處理也要找空間儲存，再慢慢處理。

曾銘宗抱怨，只有蔡政府執政下才會發生這種情況，哪有收一件才可以進來一件，而且收件問題事先要規劃好，這麼多的公投案，標準作業程序要出來，現場堆了滿坑滿谷連署書，都是每位公民參與象徵的代表，中選會怎可說不接受就不接受，應該要接受後慢慢審查才是應有的作為。

(中時 )

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