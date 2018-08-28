西南氣流雨帶北移 台南恐有強降雨

西南氣流持續發威，高屏地區累積雨量多，今換台南地區會有明顯雨勢。 圖／中央氣象局提供

友善列印
中時

西南氣流持續發威，氣象達人彭啟明提醒，今天雨帶北移，台南會有強降雨的狀況，台南自昨夜到今清晨有豪雨等級的大雨，氣象局提醒台南再來恐怕還會有強降雨，氣象專家吳德榮也說，今天劇烈天氣發生機率較大。明天下半天後西南氣流將減弱，天氣就會更趨穩定，不過仍可能會有午後雷雨狀況。另外關島東方海面生成輕颱「燕子」，預計對台影響不大。

高屏地區昨天雨勢達大豪雨程度，彭啟明在臉書上表示，今天西南氣流雨帶北移，台南將有更明顯雨勢。另外中部以北與東半部雖不受西南氣流直接影響，仍會有零星降雨狀況，尤以午後雷雨最多，也可能有局部較大雨勢。

吳德榮表示，由於西南氣流低層水氣多、大氣具「潛在不穩定度」高，因此易受到地形抬升作用，導致西南部、花東地區受強對流影響時間長而累積大量降雨；北部、宜蘭等地區則是因為太陽直射、地表增溫等現象與西南氣流抬升，容易出現午後雷雨與局部性對流雨。

吳德榮提醒，今明兩天劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等的發生機率較高，恐有坍方、落石或淹水的狀況。氣象局預報專員林定宜解釋，由於西南氣流夾帶中尺度的對流系統，裡面含有較強的對流包，因此劇烈天氣發生機率相對高，且中尺度對流系統會有小範圍、強度大的降雨，容易釀災。

今日由於仍受西南氣流影響，中南部溫度在23到25度左右，北部地區在32到33度左右，呈現「北高南低」的氣溫狀況。明天下半天西南氣流減弱、太平洋高壓增強，天氣狀況趨於穩定，不過仍會有午後雷雨的情況發生，主要在山區與部分平地。明天下半天後氣溫約在33到35度左右。

另外林定宜表示，在離台3800公里、關島東方海面之處已形成今年第21號颱風「燕子」，強度為輕颱，正順著太平洋高壓南側偏西走，短期之內對台無影響，預估會走向日本、琉球一帶，不過因離台仍遠還須持續觀察。

(中時 )

823泡戰 農損6億5千萬元 葉菜漲… 環保署力推綠色運輸 千萬點數大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。