西南氣流雨帶北移 台南恐有強降雨

2018年08月28日 13:44 中時 李宜秦

西南氣流持續發威，氣象達人彭啟明提醒，今天雨帶北移，台南會有強降雨的狀況，台南自昨夜到今清晨有豪雨等級的大雨，氣象局提醒台南再來恐怕還會有強降雨，氣象專家吳德榮也說，今天劇烈天氣發生機率較大。明天下半天後西南氣流將減弱，天氣就會更趨穩定，不過仍可能會有午後雷雨狀況。另外關島東方海面生成輕颱「燕子」，預計對台影響不大。

高屏地區昨天雨勢達大豪雨程度，彭啟明在臉書上表示，今天西南氣流雨帶北移，台南將有更明顯雨勢。另外中部以北與東半部雖不受西南氣流直接影響，仍會有零星降雨狀況，尤以午後雷雨最多，也可能有局部較大雨勢。

吳德榮表示，由於西南氣流低層水氣多、大氣具「潛在不穩定度」高，因此易受到地形抬升作用，導致西南部、花東地區受強對流影響時間長而累積大量降雨；北部、宜蘭等地區則是因為太陽直射、地表增溫等現象與西南氣流抬升，容易出現午後雷雨與局部性對流雨。

吳德榮提醒，今明兩天劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等的發生機率較高，恐有坍方、落石或淹水的狀況。氣象局預報專員林定宜解釋，由於西南氣流夾帶中尺度的對流系統，裡面含有較強的對流包，因此劇烈天氣發生機率相對高，且中尺度對流系統會有小範圍、強度大的降雨，容易釀災。

今日由於仍受西南氣流影響，中南部溫度在23到25度左右，北部地區在32到33度左右，呈現「北高南低」的氣溫狀況。明天下半天西南氣流減弱、太平洋高壓增強，天氣狀況趨於穩定，不過仍會有午後雷雨的情況發生，主要在山區與部分平地。明天下半天後氣溫約在33到35度左右。

另外林定宜表示，在離台3800公里、關島東方海面之處已形成今年第21號颱風「燕子」，強度為輕颱，正順著太平洋高壓南側偏西走，短期之內對台無影響，預估會走向日本、琉球一帶，不過因離台仍遠還須持續觀察。

(中時 )