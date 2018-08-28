「甄嬛娘娘」孫儷不宮鬥 合體老公當「謀女郎」

2018年08月28日 13:52 中時 洪秀瑛

孫儷和老公鄧超有許多對手戲。（取自官微）

孫儷的劇照頗具詩意。（取自官微）

孫儷彈古琴。（取自微博）

孫儷另一種面貌。（取自官微）

鄧超。（取自官微）

鄧超。（取自官微）

傳達陰陽二元哲學。（取自官微）

孫儷憑著古裝電視劇《後宮甄嬛傳》以及《羋月傳》等作品，每每稱霸收視。近來她又有新作品推出，這回不是宮鬥劇，而是當起大導張藝謀的「謀女郎」，與老公鄧超一起合拍張藝謀執導的電影《影》。

大陸名導張藝謀曾以《秋菊打官司》與《一個都不能少》2度摘下威尼斯影展最高榮譽金獅獎，今年在威尼斯影展也將獲頒終身成就獎。他的武俠新片《影》被選為今年的觀摩片，大會將於9月6日頒獎給他。

《影》籌拍3年，張藝謀曾表示這是他真正想拍的一部電影，因此從開拍至今，受到極大關注。該片以黑白水墨風格，描述一個關於替身的故事，與過去「濃墨重彩」風格大相逕庭。

近期釋出的預告中，可見鄧超一人分飾兩角，時而草帽蓑衣瘦骨嶙峋，時而朝服於身風度翩翩。為了傳達陰陽二元哲學，採用對比強烈的分屏處理手法，配上激烈鼓聲，衝擊力十足。

在海報與劇照中，鄧超、孫儷夫妻檔時而琴瑟和鳴，時而默契練武，看似簡單的黑白影像，卻極具戲劇張力，孫儷一人面對鄧超飾演的真身和替身兩位「夫君」，深陷愛恨糾纏的兩難。《影》的演員群包括鄭愷、王千源、胡軍、王景春、關曉彤、吳磊等演員。

孫儷在預告影片中提到，片中彈琴畫面，導演會要求演員自己來，鄧超在片場一直看著老婆彈琴，看到都入迷了，誇老婆彈得很不錯。孫儷說，電影中很多吊鋼絲畫面，武打戲也都是自己打，「我飛上去都感覺不到腿了，這個轉跟這個轉兩馬子的事，我上去之後都不知道被轉哪兒，而且我的腿為什麼併不攏啊」？鄧超在旁逗老婆開心：「下次把傘做成一個鋼管直接趴在上面，跟轉豬肉似的，轉八圈都成，一搖就完了」，果然讓孫儷開懷大笑。

(中時 )