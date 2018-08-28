台北》競辦主任飆罵下屬三字經 柯辦證實：確有此事

2018年08月28日 15:12 中時 吳堂靖 、 黃世麒

台北市長柯文哲（中）28日出席市警局親子日活動，與市警局員工、眷屬們合影。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲28日出席市警局親子日活動，參觀攤位時對行人用反光條頗感興趣，綁在手腕上頻頻端詳。（黃世麒攝）

柯文哲競選辦公室昨才對外公布，今日就爆出競辦主任黃建興飆罵下屬事件。（吳堂靖攝）

柯文哲競選辦公室才剛對外公布，隨即烽火連天，競辦主任黃建興被爆出以3字經、7字經飆罵下屬，爆料者更暗諷黃是「狐假虎威的胎哥狼」，柯文哲受訪也認為黃此舉不妥，應該道歉。對此，黃建興28日低調不願受訪，更一度神隱，最後才出面受訪稱「紀律是自己的定的，要遵守」。

自稱是柯辦工作人員的提供2分多鐘音檔，內容清楚錄製黃建興飆罵內容「甚麼東西呀！要爆料的去爆料！要洩消息的去洩消息！每個禮拜一次的選舉會議，市長為了讓大家有參與感，一起決定事情，你們竟然中途離席！他媽的！幹！甚麼東西呀！幹他媽的！」據悉，黃建興當天飆罵40分鐘，讓不少初次參與選舉的人員嚇傻眼。

爆料者指出，當天同仁們因為有其他工作行程要跑，也提前告知，因此無法全程參與會議，沒想到黃建興卻整天仗著柯文哲的名義，莫名其妙大聲訓斥，公開汙辱工作人員的娘親，這是每一個在職場上為生活打拼的人所無法接受的事。

爆料者也點名，黃建興柯文哲另名愛將兩個人整天都在說，網路上的義勇軍都是他們在操作的，PTT上的風向都是他們在帶的，炫耀這圈子他們多的是經驗多的是資歷，把大家所努力的都變成黃跟邱在阿伯面前邀功的籌碼，暗諷 「狐假虎威的胎哥狼」。

對此，黃建興今低調表示， 紀律是自己的定的，同仁要遵守，媒體追問是否因求好心切才不慎爆粗口，黃則苦笑未回應。

競辦發言人林筱淇證實，確實有罵人事件，黃主任也數度向同仁表達歉意，承諾日後會避免情緒性字眼，不管是主任或是海選夥伴，大家都是一心想要為柯文哲打贏選戰，但成員來自不同背景，加上競辦剛成立，需要多一些時間整合溝通。

(中時 )