美參議院軍委會主席空缺 「親台派急先鋒」可望接手

2018年08月28日 14:20 中時 王嘉源

美國資深聯邦參議員麥肯25日因病去世後，導致參議院軍事委員會主席一職空缺。美國之音（VOA）中文網28日報導說，外界普遍認為，目前軍委會最資深的共和黨籍參議員詹姆斯·英霍夫（James Inhofe）接任這一重要職務的呼聲最高。而英霍夫是參院「台灣連線」共同主席之一，被視為「親台派急先鋒」。

現年83歲的英霍夫來自奧克拉荷馬州，被認為是聯邦參院中比較傳統的保守派議員，不像麥肯那樣經常批評同樣是共和黨籍的川普總統。

與麥肯一樣，英霍夫也主張建立和維持一支規模和力量強大的軍隊，但與麥肯不同，他不太會在軍事預算和杜絶浪費等問題上對軍方要求那麼嚴格。如果英霍夫擔任參院軍委會主席，目前已經超過7000億美元的年度國防開支可能會進一步增加。

美國之音指出，與麥肯那樣，英霍夫也力挺台灣，甚至更加積極推動美國與台灣的軍事和政治關係。作為聯邦參院「台灣連線」兩位共同主席之一，英霍夫曾致函川普總統，要求向台灣出售最先進的F-35匿蹤戰機。他還在另一場合致函川普，呼籲白宮派內閣級官員出席美國在台協會（AIT）台北辦事處今年6月舉行的落成典禮。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明在大陸媒體上發表評論，稱「與麥肯的鷹派立場和意識形態偏見相比，英霍夫可謂有過之而無不及」。 評論說，「親台派急先鋒」英霍夫鼓吹對台軍售、提升美台關係，如果他主導參院軍委會，兩岸關係會更加不穩定。

在過去幾個月麥肯治病期間，英霍夫一直主持參院軍委會舉行的各項聽證會。許多人預期，參院領導層會在未來數星期內宣布英霍夫接任軍委會主席職務。

(中時 )