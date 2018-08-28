環保署力推綠色運輸 千萬點數大放送

環保署長李應元（左）力推綠色運輸，千萬點數大放送。（圖／環保署提供）

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為了推廣民眾多利用便捷綠色運輸網絡，減少交通造成空氣汙染，並獲取正確空氣防制訊息，環保署自9月1日起至12月31日推出「綠色運輸空氣好，千萬點數大放送」活動，透過贈送悠遊卡儲值金或等值UUPON點數方式，鼓勵民眾於空污好發季節多使用綠色運輸及透過娛樂方式瞭解環保知識及政策。

環保署今舉辦「綠色運輸空氣好，千萬點數大放送」活動啟動儀式記者會，宣布6種贈點方式，針對民眾不同搭乘綠色運輸習慣及中南部民眾加碼贈點。內容為：1.未曾搭乘者，每搭乘1次送2點。2.不常搭乘者，達指定次數送10點。3.搭乘次數最多排名前3千名者送200點。4.中南部民眾搭乘送40點。5.看影片送10點。6.填問卷送4點。

環保署長李應元表示，移動汙染源管制不能只靠單方面進行車輛管理，而是應統籌「車」「油」及「路」三個面向系統化管理。

在車輛方面，透過訂定排放標準以及適度提升排放標準，以重型客貨車柴油新車車型測試標準為例，2期以前PM標準為0.7克/制動馬力-小時(g/bhp-hr)，與108年將實施的6期標準0.01 g/bhp-hr相比，加嚴70倍。

NOx於2期為6.0 g/bhp-hr，與6期0.1 g/bhp-hr相比，加嚴60倍；在油方面，我國車用汽柴油硫含量於民國78年5,000 ppmw加嚴至現行的10 mg/kg，路的概念就是推廣民眾多利用便捷綠色運輸網絡，減少交通造成的空氣汙染。

環保署表示，舊雨新知都是好夥伴，不管是未曾、不常或經常搭乘綠色運輸，都希望一起響應「綠運集點集好氣、台灣努力好空氣」，為台灣好空氣略盡心力。

(中時 )

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