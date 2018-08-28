基隆公車全面4G Wi–Fi上網　打造智慧生活

2018年08月28日 14:34 中時 張穎齊

基隆市政府宣布，市公車全面覆蓋4G Wi–Fi上網環境，市長林右昌（左）與市府發言人陳靜萍，利用手機、平板來示範使用方法。（張穎齊攝）

基隆市政府28日於文化中心廣場舉辦「基隆市聯網智慧公車成果發表暨新公車交車典禮」。（張穎齊攝）

基隆市政府28日於文化中心廣場舉辦「基隆市聯網智慧公車成果發表暨新公車交車典禮」。（張穎齊攝）

基隆市政府28日於文化中心廣場舉辦「基隆市聯網智慧公車成果發表暨新公車交車典禮」，市長林右昌表示，基隆公車運輸使用普及率相當高，高居全國第2，市府為了能普及全市的智慧生活，擴大上網服務區域，宣布市公車全面覆蓋4G Wi–Fi上網環境。

林右昌表示，即日起只要搭乘貼有「Y5Life免費Wi-Fi」貼紙的公車，在車上使用手機、平板或筆電，選擇連線至「.Y5.Life」無線網路，就可免費享用上網服務；另外公車處今年特別引進5部中型巴士加入服役，並加強防鏽處理及完成行動網路建置，讓各區居民都可安心乘車、智慧又便利。

林右昌還說，對於公車內部管理及民眾乘車安全及便利性，都可以透過系統整合，不只提供更好的公共服務環境，也讓來基隆參觀的外地旅客，都能夠享用高品質的服務，也讓基隆的智慧城市發展方向，在市公車獲得印證。

產業發展處說明，基隆市公車全面提供免費Wi-Fi服務，並結合雲端商城除讓遊客便利選購基隆特色名產，也提供企業進行廣告投放及其他商業合作，更提供各項即時服務，以提高公車營業收入，讓全市民甚至是觀光客共享免費搭乘的利益。

市府補充，基隆市公車使用率高，透過與業者合作建置4G Wi-Fi上網環境，並結合資策會研發的幸福CarJ整合行車相關資訊APP，未來將規畫建置公車車隊管理及分析診斷系統、公車司機駕駛評鑑系統、交通路況戰情室系統等更多便民措施，以提升乘客安全、強化服務品質更能增進行車效率，帶給市民更完善的交通環境。

(中時 )