招聯會通過 111學測數學分AB兩考科

2018年08月28日 14:39 旺報 李侑珊

大學招聯會常委會今(28)日召開會議，並通過大考中心提案，111學年度開始，學測數學科考試將分成「數學A」、「數學B」兩個考科，而且分節施測，考生可自由選考，至於成績如何採計，則依大學校系招生規定自行辦理。

108數學領綱明訂，11年級必修8學分，分為A、B兩類，學生可擇一修課。「低數學需求」的學生可在11年級只修「數學B」，擁有其他數學需求的學生，則可於修習「數學A」，確定11年級的課程設計改為分軌學習。

為尊重學生適性選擇必修分類課程，並考量高中教學及大學選才需求，大學招聯會常委會決議通過大考中心提案，即111學年度起學測數學考科分別設置「數學A」與「數學B」考科，學生依能力及升學需求自由選擇；而111學年度大學考生為今年9月入學的國三生。

至於未來學測數學科分科測驗後，考題及考試時間都不同，111學年起學測將從6科（國英數社自+國寫），變成7科（國英社自+國寫+數A+數B），考試時間是否從2天延長為3天，大學招聯會執行秘書、清大教務長戴念華說，則由大考中心自行評估，

至於是否有大學科系在學測同步採計數學A、B兩科，戴念華則說，照理來說沒有必要，但之後會了解校系採計考科的邏輯。

招聯會常委會同時討論108學年度起，自108學年度起，現行學測必考5科將改為選考，總級分走入歷史後，大學個人申請、繁星推薦入學管道採學測成績最多4科。

招聯會常委會進一步決議，將繁星推薦、個人申請、考試分發入學招生管道，採學測科目合併計算至多使用4科不同科目，目前已有6校系規畫，在108學年繁星推薦與個人申請使用不同考科，合併計算後使用超過4科則會做調整。

招聯會另也指出，在107學年度，個人申請入學管道試辦資訊領域科系，將APCS納入第一階段檢定或篩選，提供50名個名額，共有22系組實際參與試辦，提供46個招生名額，招聯會常委決定108學年擴大試辦，只要有意願參與試辦校系，即可參與試辦，因此108學年全國最多提供76個名額。

另外，目前各校正在修訂個人申請入學招生簡章中，為避免個人申請二階出現衝堂嚴重情形，因此招聯會常委會也決定發函給各校，針對僅提供單日甄試的校系，建議提供第二天，或提供考生上、下午場等更多彈性的機會。

(旺報 )