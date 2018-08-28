老菸槍狂咳三周 肺阻塞惡化如「肺中風」

老菸槍咳不停最好到醫院檢查肺功能。(邱玉珍攝)

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時報周刊

60歲的老陳是個老菸槍，菸齡超過30年，近幾年深受咳嗽、多痰所苦，他一直以為是抽菸引起，不以為意。幾個月前，感冒加重咳嗽，而且咳嗽帶痰，持續三周仍未痊癒，嚴重到連走路都會喘。他驚覺不太對勁，趕緊到醫院急診。

經肺功能檢查發現，老陳的肺功能僅剩60%(遠低於80%的指標)，確診為肺阻塞急性惡化，需立即住院治療。台大醫院內科部副主任王鶴健表示，肺阻塞急性惡化猶如「肺中風」，若不及時接受治療，可能引發嚴重性呼吸衰竭致命。

王鶴健進一步指出，該名患者一直以來疏忽咳嗽、多痰等問題，以為是菸咳，才會因為一次感冒而發生急性惡化，使肺功能急速衰退。肺阻塞為世界最重要的肺部疾病，位居國人十大死因第七位，好發於年長者，主要致病原因與抽菸、空汙等有害物質相關。

根據世界衛生組織（WHO）統計，肺阻塞每年造成三百萬人死亡，居全球第四大死因，且患者仍在快速增加中。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志指出，多數民眾對於肺阻塞的警覺性低，容易將其常見的咳痰喘症狀視為感冒、菸咳而延誤確診。

肺阻塞常見的症狀是「咳、痰、悶、喘」，急性惡化時出現痰量增加濃痰、嚴重喘不過氣的症狀。據美國研究指出，肺阻塞病患在第一次急性惡化住院後，有高達5成的病友在3.6年內死亡。林孟志呼籲民眾，正視肺阻塞的危險性，及早發現及早治療。

目前肺阻塞的藥物治療依給藥途徑可分為吸入型及口服藥物，依據2017年肺阻塞臨床照護指引建議，肺阻塞治療不再以類固醇藥物為優先考量。彰化基督教醫院醫療長林慶雄強調，以穩定患者而言，臨床上採用複方支氣管擴張劑為治療趨勢，除了有效控制病情，也有助預防急性惡化發生導致反覆住院。

最後林慶雄也提醒患者，除了規律服用藥物外，肺阻塞患者應盡量避免處於空汙、菸害、氣溫驟降的環境，以減少呼吸道感染機會，並確實施打流感疫苗預防肺炎，特別是曾發生過急性惡化的患者，應多加留意。

(時報周刊)

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