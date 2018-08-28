英皇出巡是斷章取義？宅神氣到用「狗」來形容總統府的幹話

總統蔡英文原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災。（圖／本報資料照，張亦惠攝）

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中時電子報
蔡英文總統搭乘雲豹裝甲車勘災，身旁攝影官超搶鏡。（照片來源：臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）
總統蔡英文勘災。（資料照,張亦惠攝）

總統蔡英文25日搭乘雲豹裝甲車前往嘉義勘災，竟在車上向民眾微笑揮手，挨轟毫無同理心，災民更嗆她「下來走」。對此，總統府發言人黃重諺說，為儘速抵達勘災點，在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡以及輪型甲車搭載總統以及媒體記者，抵達勘察點後，總統一行即與媒體記者全程涉水探視受災民眾，網傳影片斷章取義的刻意操作，「既不健康，也不應該」。

蔡英文搭雲豹車勘災 災民攔車嗆聲下來走
為何出現英皇出巡圖？ 黃暐瀚：因為要給記者拍

對於總統府的辯解，「宅神」朱學恒怒批，「拜託，做錯就認很難嗎？以前用嚴格標準檢驗別人，現在被用同樣標準檢驗就是認，業力引爆就引爆，不要雙重標準很難嗎？」、「不要瞎掰一些狗也不信的爛理由，趕快下去救災防災很難嗎????」

朱學恒諷刺表示，「照這樣的狗屁辯解是，有一群支持者自己家都被水淹了幾天沒退，然後或是騎著腳踏車，或是站在路邊，寧願自己下半身泡在水裡，幾十萬的家泡在水哩，在水中吃力地騎著腳踏車，也要跟坐著雲豹甲車來勘災的人笑著打招呼大喊加油，我他O的好支持你請你給我一個笑容鼓勵我」。

「而且這樣的泡水支持者在勘災過程中還全方位的東一個出現，西一個招呼，導致我們的總統必須要在好幾個角度，好幾個時間揮手打招呼不停地笑，笑得你心裡發寒」；

「而且這些人直播看不到媒體拍不到連攝影官都沒拍到，因此一定是假新聞一定是斷章取義一定是別有用心一定是大家誤會了好棒棒有禮貌的總統？！」；

朱學恒更憤怒說，「總統府發言人還出來罵直播的災民斷章取義不健康也不應該？是不是以為現在沒有網路沒有直播講甚麼都是你隨便掰就好？」。

網友也回應表示「除了幹話護航之外你還能說什麼呢？大家是在檢討一個高高在上的總統勘災坐雲豹車這沒有問題，但是你他媽的在車上微笑揮手，請問這是謝票？觀光？還是勘災啊？」

更有網友諷刺說，「蔡英文是在推銷災區裝甲車一日遊，想幫災民增加收入，加速重整家園，她一想到可以幫助災民就法喜充滿，滿心歡喜，當然要臉掛笑容，鼓勵災民，真是用心良苦的好總統，還要承受各方的責難，蔡英文辛苦了，好棒棒！」。

(中時電子報)

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