泰簽多收手續費 張景森：對台有利

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中時

台灣泰國免簽不對等，泰國團體簽證10月1日外包給私人公司，將加收每人新台幣470元手續費。政務委員張景森表示，這件事不影響台灣給泰國免簽證，因為試辦已核定到明年7月底。張景森說，泰國漲價對泰國觀光不利，反觀來台灣的觀光客多了，對台灣是有利的。

張景森說，台灣與泰國觀光赤字很大，泰國來台觀光每年約30萬人，台灣到泰國觀光約50萬人，雙方缺口很大，如果泰國簽證相關費用提高，相對台灣價格降低，等於他們來台灣旅遊的人數會增加，而我們去泰國的旅客會減少，這對泰國觀光不利。

張景森並指出，觀光部分除了簽證費用還有觀光費用，簽證費用拉高，觀光的人就會減少，台灣開放泰國免簽以來，淨增的觀光客約19萬人，如果一個人花5萬元，台灣就增加100億左右的觀光收入，「在乎那點簽證費用要幹嘛？」對泰國來說，如果台灣去的人是50萬人，假設因此減少5%的人去泰國，就等於減少了5萬人，這5萬人留在國內消費也不錯。

張景森堅持，給泰國免簽證政策正確，因為來台灣的人多了，去泰國的人少了，這對台灣有利。

對於免簽對等互惠問題，張景森說，泰國要不要給台灣免簽，考慮的因素很多，台灣要不要給泰國免簽，考慮的因素也很多，政府不會單就一個因素就改變免簽，「哪有一個國家給對方免簽的條件是看對方要不要給我們免簽，會有這麼思維的人腦子才奇怪」。張景森說，要看的是對方觀光客會不會進來，進來的利益是否能彌補他們不給我們免簽的損失，簡單算個帳就知道是划算的。

(中時 )

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