投資柬埔寨遭控詐騙 梁柏薰反控他人誹謗不起訴

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前新偕中董事長梁柏薰，近年投資柬埔寨房地產，遭李姓男子指控涉嫌藉飯局向政商名流推銷，詐騙衛姓女子1000萬，梁反控李男誹謗、妨害信用；台北地檢署認為梁的地產公司確曾申請停業，李男所言並非無據，將李不起訴。

梁柏薰曾是國內建築界知名人物，後來涉入華僑銀行掏空等案，曾於2003年3月潛逃出境，2006年4月返台投案，遭判刑3年8月，2013年6月假釋出獄，近年投入柬埔寨房地產事業。

檢方調查，李男去年12月，向媒體爆料他的衛姓女友人，2016年初次在餐會上與梁見面，梁竟騙走衛女1000萬，並稱梁「並沒有真正要蓋什麼商旅，這個工程做做停停，做做樣子，錢收了也沒有按照剛開始的規劃」。

事後，梁否認詐騙，強調是因其他事情與衛撕破臉，對方反悔買房，要求毀約退錢，他曾向衛女表示願見面詳談，但卻沒有下文，後來收到傳票，認為李指控不實，提起告訴。

檢方調查時，李否認犯行，提出北市政府資料顯示，梁掛名負責人的新華忠國際地產公司自2017年3月14日申請停業，卻仍以停業公司名義對外招攬業務及簽署買賣契約，他受衛女委託代為處理返還1000萬元事宜。

檢方發現，梁在新華忠公司停業後，曾在去年5月、6月以公司名義與他人簽立買賣合約書，且合約中公司大章與新華忠公司相同，地址也一致，認定李男所言並非無據，將李不起訴。

(中時 )

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