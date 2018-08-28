陳建仁金門出遊有隱情？李艷秋：他已變政客

2018年08月28日 14:55 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

南部淹水災情嚴重，在國家正副元首看不到同理心和同情心！小英搭乘雲豹裝甲車勘災被災民堵下車，她說不怕委屈，副總統陳建仁824金門出遊被逮到，過意不去而致歉。資深媒體人李艷秋評陳建仁，經過兩年多的陶冶，他已從學者正式成為一名政客。

李艷秋今(28)日在新聞夜總會臉書上指出，一個823『泡』戰，蔡政府做的事屢被輿情醮翻，行政院賴院長說叫批評的人當上帝，內政部徐部長說沒有藥可以讓人永遠不感冒，民進黨治水有成效，這二人在比賽誰是幹話王，把自己的層次定位為名嘴，也就不值再論。

李艷秋特別說了國家的正副元首的委屈！平心而論，國家元首不須在受災第一時間就趕到災區，才算與民同苦，但是一個領導人對百姓受苦，至少要有同理心和同情心。可惜！在蔡總統身上看不到。

倒是陳建仁水災期間金門出遊，令外界大感意外。他到底是白目？還是沒政治sense?

李艷秋分析，他不僅一點都不白目，而且政治正確地躲開823砲戰60周年。他很識趣的戴起口罩帽子遊景點，也很細心的提醒陶瓷廠一週以後才能發照片，就是不想成為執政團隊的豬隊友。可惜隨扈加警察陣仗太大，金門又太小，消息沒關住。

李艷秋認為，他其實可以提早一天，代表政府向金門炮戰中護守台灣的將士同胞致個意，後面兩天繼續玩耍，但是這個政府連這一點小小的施捨都不願意。

李艷秋揣測，也可能副總統因為深切了解總統態度，根本不敢提他要去金門，可「順便」參加紀念會，這就證實徐佳青所說「823是共產黨和國民黨打仗，不是跟民進黨打仗，值得紀念嗎？確實是民進黨的主流思維。李艷秋挖苦恭喜副總統經過兩年多的陶冶，從學者正式成為一名政客。

網友批陳建仁，「看來副總統之職是閒職，可有可無」、「看來副總統之職是閒職，可有可無」「砍殺軍公教退休金時視為米蟲?自己呢？」、「在徐佳青的驚世分化的發言之後，他還好意思去金門？沒知識也不看電視？」、「音樂會照聽、金門照玩，沒事的！誰叫你不是民進黨！」

(中時電子報)