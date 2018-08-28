陳建仁遊金門 丁守中：災民水深火熱 官員玩好玩滿

2018年08月28日 14:33 中時電子報 綜合報導

八二三開始南台淹大水，但副總統陳建仁卻傳出隔天帶著全家到金門度假的消息，讓藍營群情激憤。國民黨台北市長參選人丁守中痛批陳建仁選在此時到金門旅遊，凸顯欠缺同理心、毫無防災作為等三大問題。對比行政院前秘書長薛香川在八八水災時，加班後陪岳父吃飯慶祝父親節就被民進黨猛轟下台，蔡英文總統更曾說「氣到想砸電視」，如今看到陳副總統悠活金門遊，小英不知做何感想？

丁守中也說，陳副總統在維安人員環伺之下，卻帶著口罩旅遊，怕人認出來，表示自己也心虛，但心虛歸心虛，還是玩好、玩滿，讓人搖頭。

圖／丁守中辦公室提供

丁守中今天在臉書PO文做以上表示，他也強調，今年是八二三戰役60周年，各界正應擴大紀念為捍衛台澎金馬付出生命與青春的國軍將士們，但陳建仁卻選在八二四到金門旅遊，與蔡總統選擇直接缺席重要的八二三追思活動，民進黨副秘書長徐佳青甚至說，八二三只是國共兩黨打仗，是以犧牲台灣人民性命來換取國民黨的性命，所以這樣子的紀念沒有意義。如此發言，讓人情何以堪？

丁守中在文中也質問陳建仁，是否知道他在八二四遊歷的沙溪堡、翟山坑道、地雷主題館、陳景蘭洋樓這些金門景點，全部都是戰地，「全都是血與淚的歷史痕跡」，過去沒有英勇的國軍官兵英勇地捍衛前線，陳建仁又怎麼可能以副總統之姿、出動大批維安人員，在金門逍遙自在？

至於總統府澄清副總統職務上沒有法定的災防職權，所以只為社會觀感不佳道歉的說法，丁守中則反問，陳菊作為總統府秘書長，職權和災防更是八竿子打不著，也跑到南台灣坐鎮，甚至有逾越行政院長職權的違憲之虞，陳副總統又怎麼說？

(中時電子報)