「盔雞福來耶」8／31撼動三重 王威元邀年輕人「雞」情搖擺

2018年08月28日 14:44 中時電子報 綜合報導

靠著話題性十足的「虧雞福來爹Crazy Friday」百大DJ電音派對，無黨籍台南市長參選人林義豐一舉打開全國知名度，加上他奇特的手勢和台式英文，還意外吸引許多「虧雞粉」，而新北市三蘆區議員候選人王威元也將仿效林義豐，在三重推出「盔雞福來耶Cazry Friday」嘻哈電音派對，8月31日將在新北市三重區中正北路上的三重綜合體育場向日葵廣場前舉辦，邀請到知名DJ及搖滾樂團一同來表演一場撼動三重的超級電音趴。而用「盔雞」而非「虧雞」就是取帶鋼盔要上戰場的含義。

王威元表示，歡迎所有的市民一同來參加這場電音派對，在這個暑假最後一個週五的夜晚留下一個美好的搖滾回憶，而他舉辦這樣的活動，主要就是為了讓市民朋友們同歡，他認為傳統選舉的悲情訴求早就已經過時了，候選人如果還是只會互相批評，彼此抹黑，並不被現在的選民接受，特別是年輕人對傳統政治的厭惡感達到了頂峰，而他願意做為一位能夠在選舉中傳遞幸福感的候選人，用他自己最真實的樣貌來面對選民，也因此，他採用國民黨青年部最新出爐的吉祥物「黃色的雞」做為宣傳電音趴的主要形象識別物。

圖／王威元 提供

王威元表示，這隻金雞造型搶眼，連侯友宜都曾經形容有夠醜，但這隻金雞最後仍異軍突起進入決選，就是因為牠成功吸引年輕族群目光，他認為，這隻雞身上沒有毛，表示牠沒有華麗的外表，表現出的就是最真實的自己，在人民面前沒有任何隱藏，永遠地坦蕩蕩，而肚子上的毛毛蟲，則是年輕的希望，因為牠總有一天會變蝴蝶，綻放華麗的翅膀而飛翔，國民黨徽雖然是在屁股上，但這就象徵著國民黨，是我們年輕人最強力的後盾，而金雞奔跑就像是朝著目標勇往邁進。王威元還以此自喻說，金雞就跟我一樣，雖然從里長要選市議員一開始受到奚落，但是很努力地繼續奔跑，毛毛蟲就像是自己的靈魂，只要自己不放棄，終有一天會成為蝴蝶，他鼓勵年輕人跟他一起站出來改變這個世代，用選票來選擇一個全新的未來。

王威元也呼籲所有的朋友們，11月24日一定要出來投票，唯有投入參與政治才有可能變成我們想要的樣子！

(中時電子報)