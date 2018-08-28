開學了！SHARP挺學生 萬元家電1元起標

2018年08月28日 14:50 工商 鄭淑芳

每年的台北3C電器空調大展台灣夏普都參與，攤位還一年比一年大，時序接近夏普公司成立第106年，為了帶給消費者有感的體驗，今年台北3C電器空調大展，台灣夏普端出史無前例的好康，不論是上網打卡、闖關成功或是上台大方秀自己，都有好禮相送，現場也備有1元競標商品，就等你來搶標。

8/31起至9/3，台北世貿一館即將上檔的台北3C電器空調大展，成為年度盛事，今年也參展的台灣夏普一口氣在夏普攤位入口處架好十三種空清機型，形成創空氣清淨迴廊，讓消費者一進場就可以感受到清新的空氣。

另消費者現場上個人FB或IG打卡以及加入LINE官方帳號，除可獲贈夏普專屬小禮外，只要早起參加8/31（五）十點3C展出開幕式，前100名入場者均可領取抽獎券，參與40吋電視現場抽獎。此外，3C展場也備有最SKR的娃娃機，只要闖關成功，即可玩夾娃娃機一次，要什麼，自己夾。

再夾不到，夏普也有「整點活動」候教，只要你敢秀、敢上台大聲喊出如果我擁有自己的家，我最想要XXX，夏普最XXX，最有創意，最高分貝值的前五名，就可獲贈獎學金五百元。

另針對學子，夏普也加碼推出多款限量福利品，含電視、空氣清淨機，希望帶給學子「最SHARP的第一次」多重優惠。

(工商 )