北部也有大雨特報 下班出門須小心

氣象局對16縣市發布大雨（含）以上特報。（圖／取自氣象局網站）

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氣象局表示，受到低壓帶及西南氣流影響，今天（28日）屏東縣及高雄市有豪雨或局部大豪雨發生的機率，台南市、澎湖縣及台東縣有大雨或局部豪雨發生的機率；連大台北、基隆、嘉義、雲林、金門地區及北部山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

大豪雨特報區域：高雄市、屏東縣。豪雨特報區域：台東縣（含綠島、蘭嶼）、台南市、澎湖縣。大雨特報區域：基隆市、新北市、台北市，桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等4縣的山區，加上雲林縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣。

氣象局提醒民眾，連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水，前往山區活動請特別注意天氣變化。

此外，沿海風浪大，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風，沿海地區有較大風浪，海邊活動須注意安全。

這波大雨造成南部災情慘重，要到周四、周五（30日、31日）低壓帶逐漸遠離，西南氣流減弱，中南部及東南部地區才可望轉為短暫雨的型態，其他各地雨區也會縮減。

氣象專家長吳德榮在個人臉書表示，周四局部地區仍可能有大雨，周五天氣才會好轉。周六至下周一（9月1日至3日）太平洋高壓勢力有往西伸展的趨勢，水氣再減少，僅南部地區有局部短暫雨，其他各地則為上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態。

(中時 )

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