市議員要求將台中「工安卡」升級納入勞動履歷

2018年08月28日 14:51 中時 陳世宗

台中市政府推出「工安卡」，提供高風險事業工作者上工前，接受職業安全衛生教育訓練改善勞動環境，目前已發出4萬3000多張。市議員蔡雅玲、張玉嬿等，建議再升級結合勞動履歷、職能訓練等功能。勞工局長黃荷婷說，未來將逐一整合，讓台中勞工朋友更有保障。

蔡雅玲指出，台北、台中「職安卡」比一比，台北市職安卡除有悠遊卡功能外，資訊上傳雲端，勞資雙方上網即可查詢勞動履歷、職能訓練等相關資訊。台北市高中職學校結合專業教師向下扎根，推動勞動教育；現行台中「工安卡」並無結合相關功能，仍有進步空間。

蔡雅玲、張玉嬿希望市府儘速推動功能升級版「工安卡」，落實「職業衛生安全訓練」、增加訓練場次、簡化報名程序、資訊網站即時更新；「校園勞動教育」向下扎根，守護勞動安全刻不容緩。

黃荷婷表示，依大數據分析，上工前務必落實教育訓練，對勞工才會有保障，目前工安卡僅發放在職勞工，未來希望延申學校階段，讓職業安全觀念從小紮根，並與勞動部合作；未來推動國家級職業安全衛生實作型訓練，希望安全文化深植日常生活習慣與職場文化。

黃荷婷強調，工安卡已建立雲端系統，未來將結合花博市民卡，同時可享相同優惠措施，有關職動訓練、勞動履歷；市府全國首創「職涯工作卡」，不論工安卡、職涯工作卡，市府將逐一整合，落實勞動安全。

(中時 )