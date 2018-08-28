赴泰簽證漲價 辦事處：只漲170元服務更好

2018年08月28日 15:00 中時 楊孟立

旅遊業者昨天宣布，泰國貿易經濟辦事處通知10月1日起泰國團體簽證將強制各旅行社一律交由指定外包的私人公司處理，每人將多收470元，民眾赴泰辦一次簽證費用要近2000元。泰國貿易經濟辦事處代表通才今天召開記者會指出，委託簽證代辦公司是為了提升服務，保障台灣民眾的權益。

通才指出，旅遊簽證單次代表處收1200元，但是台灣民眾認為泰國簽證是1500，就是因為旅遊社多收了300元代辦，但是委託的VFS Global則是收取470元，實際上只是多了170元。

通才在記者會上特地拿出一個紅白塑膠袋，強調目前台灣的旅行社收了民眾的護照之後，「護照是重要的文件，就是這麼隨便送來泰國辦事處，紅白塑膠袋裝來像是去買菜一樣，消費者能信任？」他又說，簽證代辦公司是用資料夾裝好護照送來辦事處，還可以從網路上追蹤到現在護照在哪裡。

通才表示，辦事處每天平均要發2千8百份簽證，一年就是5、60萬份簽證，其實代表處在台灣不是正式大使館，沒有足夠的安全措施，又很擁擠，我們的工作人員都要工作到晚上八點才能回家。現在全世界簽證代辦處有接近3千家，是新的一個服務形式，是時代的潮流、必走的路線。

由於我國已經給予泰國民眾免簽試辦，媒體詢問，是否有可能開放台灣免簽？通才回應，坦白講，是有考慮，但我們有更多考量，不能講出來，只能說「家家有本難念的經」，希望大家能理解。

通才說，泰國政府與台灣關係良好，台商40年前就去了，台灣人是很好質量的旅遊者，泰國給很多國家免簽，但是泰國也沒得到他們的互惠，免簽不一定要互惠，請體諒。他比喻說，一對男女相愛一起生活，不一定要去註冊登記，登記每天吵架的都有。

(中時 )