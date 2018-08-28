赴泰簽證漲價 辦事處：只漲170元服務更好

友善列印
中時

旅遊業者昨天宣布，泰國貿易經濟辦事處通知10月1日起泰國團體簽證將強制各旅行社一律交由指定外包的私人公司處理，每人將多收470元，民眾赴泰辦一次簽證費用要近2000元。泰國貿易經濟辦事處代表通才今天召開記者會指出，委託簽證代辦公司是為了提升服務，保障台灣民眾的權益。

通才指出，旅遊簽證單次代表處收1200元，但是台灣民眾認為泰國簽證是1500，就是因為旅遊社多收了300元代辦，但是委託的VFS Global則是收取470元，實際上只是多了170元。

通才在記者會上特地拿出一個紅白塑膠袋，強調目前台灣的旅行社收了民眾的護照之後，「護照是重要的文件，就是這麼隨便送來泰國辦事處，紅白塑膠袋裝來像是去買菜一樣，消費者能信任？」他又說，簽證代辦公司是用資料夾裝好護照送來辦事處，還可以從網路上追蹤到現在護照在哪裡。

通才表示，辦事處每天平均要發2千8百份簽證，一年就是5、60萬份簽證，其實代表處在台灣不是正式大使館，沒有足夠的安全措施，又很擁擠，我們的工作人員都要工作到晚上八點才能回家。現在全世界簽證代辦處有接近3千家，是新的一個服務形式，是時代的潮流、必走的路線。

由於我國已經給予泰國民眾免簽試辦，媒體詢問，是否有可能開放台灣免簽？通才回應，坦白講，是有考慮，但我們有更多考量，不能講出來，只能說「家家有本難念的經」，希望大家能理解。

通才說，泰國政府與台灣關係良好，台商40年前就去了，台灣人是很好質量的旅遊者，泰國給很多國家免簽，但是泰國也沒得到他們的互惠，免簽不一定要互惠，請體諒。他比喻說，一對男女相愛一起生活，不一定要去註冊登記，登記每天吵架的都有。

(中時 )

蔡英文笑著勘災是假的？游淑慧轟… 中捷工安意外一審判決 中市府：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。