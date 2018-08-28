一家七口幾乎都罹肺癌！可能跟２個原因有關

2018年08月28日 14:58 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

吳家七口，三姊妹竟發現在數年內同患肺腺癌，吳家全家人都有肺癌的情況相當驚人，萬芳醫院更深入研究肺癌家族史患者，發現8成都是二等親，發現肺癌家族史是高危險族群。

今年65歲吳女士，她父親早逝於肺結核，母親在2002年時死於肺腺癌，自此，她定期照X光檢查。2014年她的大姊感冒咳嗽卻一直未癒，到醫院檢查，結果發現肺部長東西，但連最後檢查結果都沒等到，大姊竟過世了。

「父母與大姊都是肺的問題，讓我非常的警覺。」吳女士說，加上常常背痛，更令她懷疑是否肺有問題？因此她到醫院做低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，萬芳醫院胸腔外科主治醫師林洧呈指出，檢查結果發現吳女士的左肺下葉有2.7公分毛玻璃狀的病灶，經微創單孔胸腔鏡肺葉切除手術，診斷為是1A期肺癌腺癌。

在吳女士住院手術期間，她的二姊常來照顧她，看到父母與大姊，加上妹妹也罹肺腺癌，使吳二姊也擔心起自己的肺。當吳女士病癒出院後兩周，吳二姊即主動去醫院檢查，結果發現她的肺部有1公分結節，雖然沒有顯示有任何不好現象，但醫師以其家族情況建議切除，切除後才發現她屬於早期肺腺癌。

吳家姊妹同驚患肺腺癌，立即請兩位弟弟至醫院檢查，目前一位弟弟初步檢查已有狀況，正進一步檢查中。吳女士也要兒女密切注意肺部健康。

林洧呈醫師表示，以吳女士幾乎是全家人都有肺癌，情況相當驚人！吳家七口，三人因肺疾而逝世、四人皆罹患肺腺癌，一人待追蹤。吳家的女性，包括吳媽媽與吳家三姊妹無一倖免肺腺癌，吳二姊、吳三姊因早期發現得以存活。

《萬芳醫院研究肺癌家族史患者，8成都是二等親》

萬芳醫院因此針對肺癌家族史進行研究，兩年來共發現15位案例，結果8成以上都在二等親以內，其中三分之二完全不吸菸。林洧呈指出，推究原因可能跟遺傳基因，以及家族成員共同的生活環境有致癌可能。

肺癌被稱為「沉默殺手」，林洧呈說，有六至七成以上的肺癌初期病人並無明顯症狀，等到病人症狀出現時都已是肺癌晚期。萬芳醫院胸腔內科主治醫師許翰琳更指出，甚至有些肺癌病人平常生活作息規律，但卻罹患肺癌。

若能早期發現早期治療，對肺癌的病人是最佳的選擇。林洧呈說，臨床上，治療肺癌以初期治療效果良好。在初期時，若立即手術切除，存活率都很高，手術後恢復快，也不用搭配化學、標靶治療，只要持續追蹤即可。

《沉默殺手肺癌成新國病》

根據衛生福利部國民健康署發布最新指出，全球癌症患者約有五分之一因肺癌過世。在台灣，每年有1萬3000人罹患肺癌，9000人死於肺癌，肺癌已經連續10年高居台灣十大癌症死因第一名，女性肺癌更已連續31年高居癌症死亡率之首。

台灣癌症基金會更指出，2017年十大癌症死因排名首位的肺癌，平均每57分鐘就奪走1條人命，它是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，更是死亡率最高癌症，堪稱「新國病」。

萬芳醫院提醒，有抽菸、常吸二手菸以及家族遺傳史相關的危險族群千萬要提升自己的「病識感」，為健康把關。

萬芳醫院癌症中心主任暨台灣癌症基金會執行長賴基銘更建議，肺癌高風險族群做低劑量電腦斷層檢查，以及早發現治療。台灣癌症基金會目前針對年滿40歲以上經濟弱勢女性、肺癌高危險族群開放100名額做免費低劑量電腦斷層篩檢。

圖／康健雜誌

《誰適合做低劑量電腦斷層肺癌篩檢？》

資料來源:台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會及中華民國放射醫學會聯合訂定的「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」

《低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌的優缺點？》

國健署署長王英偉說，LDCT確實有可能早期發現肺癌，相較胸部X光可降低20％肺癌死亡率。成大醫院一般內科醫師蔡昇翰表示，低劑量電腦斷層輻射劑量為一般電腦斷層的六分之一，也能清楚顯示肺部結構，可用來取代一般的電腦斷層。

蔡昇翰說，2011年美國一項大型研究發現，在55歲至74歲重度吸菸者族群身上，若每年接受低劑量電腦斷層篩檢連續3年，後續平均追蹤6年半，與胸部X光的篩檢方式比較，能減少20％的肺癌死亡率及6.47％的全死因死亡率。

但王英偉表示，但這僅對「重度吸菸者」篩檢有效益。且這項一項大型試驗結果也顯示，若對重度吸菸者進行LDCT篩檢，每4人就有1人偽陽性，但陽性其中每100人只有約4人確診為肺癌，其餘後續接受追蹤檢查。但LDCT恐增加輻射暴露，侵入性檢查也可能併發氣胸，建議民眾審慎評估後再選擇。

蔡昇翰也提醒，低劑量電腦斷層可能帶來風險，如過度診斷，有臨床研究認為，3成至5成的一般受檢者，會被檢查出有肺結節，但結節者中真正肺癌比例不到5％。一旦被發現有肺結節，多數無法直接判斷良性或惡性，若接受後續追蹤，甚至侵入性檢查如切片或開刀，可能造成氣胸或血胸等嚴重併發症。因此，不建議沒有菸害、職業因素、肺疾等危險因子民眾用這方式篩檢。

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(中時電子報)