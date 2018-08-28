張鈞甯「舊愛」《如懿傳》改愛周迅

2018年08月28日 15:00 中時 洪秀瑛

經超很有型。（KKTV提供）

經超扮演法醫。（KKTV提供）

經超近期兩部作品。（取自微博）

經超在《如懿傳》飾演凌雲徹 。（取自微博）

經超外型亮眼。（取自微博）

近來宮廷劇超夯外，刑偵劇也是網友鎖定的熱門趨勢之一，由大陸男星經超主演的刑偵懸疑網絡劇《法醫秦明之倖存者》正在熱播，經超被起底原來是在清宮劇《如懿傳》裡默默守護不求回報周迅的重要男人「凌雲徹」，《如懿傳》目前播至16集，他的戲份目前還未出現。

關於「凌雲徹」一角，《如懿傳》劇組當初曾找「溫太醫」飾演，劇組因擔心觀眾看到《甄嬛傳》演員而失焦，最後改由經超出線。經超與周迅之間有大量感情戲，他劇中與周迅飾演的如懿有私，慘遭皇帝嫉恨、閹割，受到百般折磨，最後為保如懿平安，忍辱負重，從容赴死，角色重情重義，他與周迅、霍建華也成為最虐三角。

經超的外型帥氣，在劇組裡大家經常稱他為「小費翔」，他近期兩部戲都扮演暖男角色，另一部是《溫暖的弦》，飾演張鈞甯的男友，劇中張鈞甯在英國7年期間，一直默默地陪伴她，在張鈞甯需要的時候及時出現。巧合他和張鈞甯在《如懿傳》二度合作，只是張變成周迅的閨蜜。

現實生活中，他娶了大他6歲的太太小李琳，他將暖男形象延續到生活，丈母娘若是生病，還會推掉所有工作把丈母娘當親生媽媽細心照顧，他更樂當老婆的「專屬超人」，在老婆懷孕期間，貼心送上各種驚喜禮物，讓網友直呼，「他老婆小李琳幸福指數不輸賈靜雯」。

《法醫秦明之倖存者》講述經超飾演的天才法醫秦明，攜手法醫助理陳詩羽，刑警林濤等人，在眾多撲朔迷離的案件中尋找真相，傾聽逝者「遺言」，幫助逝者找出真兇的故事。

該劇因為關注屍體相關的證據，畫面尺度大，網友形容「分分鐘能把人看吐了」。經超主演的作品，恰巧都在本月上檔，網友打趣說，在《如懿傳》中的紫禁城中巡邏之後，經超要解刨屍體破3天案子，有2個孩子的他，週末再回家相妻教女，真的是有點忙。

《法醫秦明之倖存者》在KKTV視頻網播出，每週四至週六20:00更新1集。

(中時 )