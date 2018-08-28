亞運》打到印度一姐跪地 戴資穎勇奪我國首面羽球金牌！

羽球世界球后戴資穎(見圖)28日在雅加達-巨港亞運羽球女單決賽，以21比13收下第1局。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

緊接著在周天成後面出場的「羽球天后」戴資穎，果真沒讓台灣球迷失望！戴資穎28日在雅加達-巨港亞運羽球女單金牌戰，漂亮以21比13、21比16擊敗「印度一姐」辛度，成為中華羽球隊在亞運史上首位摘金選手，小戴好棒！

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生涯跟辛度遭遇拿下9勝3敗的戴資穎，兩年前在里約奧運女單8強遭遇辛度落敗之後，兩年期間再跟辛度對決5次，小戴全部拿下勝利，挾著這股氣勢，這次兩人在金牌戰對決，從一開賽小戴就展現想要贏球的充分決心。

因為儘管辛度擁有身材高度上的絕對優勢，可是這兩年打她很有心得的戴資穎，從一開賽就發揮速度，拚命用快速移動迷惑對手，讓辛度的優勢反而變成弱點，也讓第1局簡直毫無懸念，小戴就以21比13拿下首局勝利。

到了第二局，戴資穎一開始雖跟辛度陷入拉鋸僵局，但是隨後再次發揮速度優勢，隨即把場上比分拉開，且處於18比12的絕對領先，儘管辛度仍想繼續追分，可惜小戴根本不給機會，最後就以21比16幫助中華隊拿下本屆第13金。

自從1962年亞運增設羽球項目以來，中華羽球隊最佳成績只有銅牌，「小天」周天成28日雖在男單金牌戰落敗，仍成中華羽球隊史上首位亞運奪銀選手，如今隨著戴資穎拿下雅加達-巨港亞運女單金牌，中華羽球隊共拿1金1銀2銅。

(中時電子報)

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