台南》高思博暨藍營南市議員要求陳建仁、賴清德謝罪下台

國民黨台南市長參選人高思博偕同國民黨團議員要求副總統陳建仁及行政院長賴清德謝罪下台。（洪榮志攝）

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一場熱帶低氣壓讓台南災情慘重，國民黨台南市長參選人高思博28日偕同國民黨團議員緊急召開「愧對台灣人，建仁、清德滾下台」記者會，除要求副總統陳建仁及行政院長賴清德謝罪下台外，也建議動用第二預備金，將受災戶每戶補助金額提高至1萬5000元。

高思博痛批，賴清德故意把23、24日2天分別373、269公厘的雨量，加總說成24小時內降超過600公厘，這是卸責、說謊的行徑；拿二天48小時的累積雨量欺瞞國人，指這種雨勢哪個城市不淹水，在被批評在台南市長任內「治水失敗」時，還大言不愧地說，「批評的人可以講出來，讓他當上帝。」

高思博說，高辦特別請教氣象專家李富城，對方說，全世界雨量計算，都是每日零時至零時，上中央氣象局網站即可看到：10分鐘、1小時、3小時、6小時、12小時、24小時、本日、前一日、前兩日等九種計算基礎，這是計算日雨量、時雨量的標準，絕對不是行政院或台南市政府，愛抓哪24小時來計算，就可以當24小時累積雨量公開發布。

巿議員王家貞、林燕祝也痛批，人民深受水淹之苦，副總統陳建仁在823水淹南台灣的隔日，還悠閒舉家出遊金門；反觀當年88風災民進黨逼迫加班後，陪岳父吃頓父親節飯的薛香川下台，如今該怎處理自己的副總統？

(中時 )

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