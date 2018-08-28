台南》高思博暨藍營南市議員要求陳建仁、賴清德謝罪下台

2018年08月28日 15:11 中時 洪榮志

一場熱帶低氣壓讓台南災情慘重，國民黨台南市長參選人高思博28日偕同國民黨團議員緊急召開「愧對台灣人，建仁、清德滾下台」記者會，除要求副總統陳建仁及行政院長賴清德謝罪下台外，也建議動用第二預備金，將受災戶每戶補助金額提高至1萬5000元。

高思博痛批，賴清德故意把23、24日2天分別373、269公厘的雨量，加總說成24小時內降超過600公厘，這是卸責、說謊的行徑；拿二天48小時的累積雨量欺瞞國人，指這種雨勢哪個城市不淹水，在被批評在台南市長任內「治水失敗」時，還大言不愧地說，「批評的人可以講出來，讓他當上帝。」

高思博說，高辦特別請教氣象專家李富城，對方說，全世界雨量計算，都是每日零時至零時，上中央氣象局網站即可看到：10分鐘、1小時、3小時、6小時、12小時、24小時、本日、前一日、前兩日等九種計算基礎，這是計算日雨量、時雨量的標準，絕對不是行政院或台南市政府，愛抓哪24小時來計算，就可以當24小時累積雨量公開發布。

巿議員王家貞、林燕祝也痛批，人民深受水淹之苦，副總統陳建仁在823水淹南台灣的隔日，還悠閒舉家出遊金門；反觀當年88風災民進黨逼迫加班後，陪岳父吃頓父親節飯的薛香川下台，如今該怎處理自己的副總統？

(中時 )