被轟只會睡覺！許立明拿「氣象局數據」抱屈

2018年08月28日 15:16 中時電子報 莊楚雯

高雄半夜淹水慘狀 (圖／翻攝自爆料公社)

昨晚高雄歷經一夜猛烈降雨，又淹水了。高雄市政府卻後知後覺，拖到今天(28日)早上6時12分宣布停班停課一天，讓早起出門的民眾暴怒「許立明你怎麼睡得著！」、「要放假早點決定好不好，出去又回來在耍我嗎？」對此，代理市長許立明也有話要說，自己是跟著氣象局預報在走，「這樣的決策，我心中有過掙扎。」

許立明在臉書PO文，解釋市府決策是根據氣象局預報而定，「依據昨晚23：30中央氣象局6小時定量降水預報，預測6小時雨量最大值是40-50毫米；但根據今晨05：30最新一報，預測值上修到110-130毫米，且不排除繼續上修的可能性」，加上自今晨5時到7時40分，豪大雨已通報130處積淹水，才決定6時12分宣布停班課。

許立明還說，雖然宣布的很臨時，但可以讓市民外出的危險性降到最低，是他唯一的考量。但市民還是滿肚子火，留言狠酸「這麼爛的決策，還有民眾可以感恩戴德說辛苦了、感恩您？內心掙扎個屁？淹水=放假、救災復原，很難嗎？」、「拖這麼晚宣佈，一堆路程較遠，已經提早出門都活該倒霉？」、「市長作息真規律，睡到6點自然醒」、「睡很爽嘛，我不到六點出門玩機車衝浪，被打退回家才看到你宣布」、「終於睡飽了，睡得很辛苦吧」。

(中時電子報)

(翻攝自 許立明市長臉書)