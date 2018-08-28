歐洲麻疹拉警報 傳染率創近十年新高

2018年08月28日 15:25 中時 鄭郁蓁

暑假是民眾出遊歐洲的熱門時段，但包含法國、希臘、喬治亞、義大利、俄羅斯等共七個歐洲國家均出現1000例以上的麻疹疫情，今年上半年以來，共累積4萬1千多例，創下近十年來新高，甚至比任一年年總數還高。疾管署提醒，欲至歐洲旅遊的民眾，至少兩周前應接種麻疹疫苗。

疾管署今天公布歐洲麻疹疫情，歐洲今年一月到六月，已經累計逾4萬1000例麻疹病例，已高於近10年任一年年總數，其中以烏克蘭逾2萬3000例最多，其次為塞爾維亞逾5000例，另法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞均報告1000例以上。至於英國英格蘭疫情持續，今年累計約800例，3成病例分布於首都倫敦；羅馬尼亞今年累計約600例。

由於俄羅斯、喬治亞等兩國近期病例數多，基於當地感染風險增加，疾管署即日起提升該兩國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

此外，我國鄰近國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國病例數較多，且持續有病例發生。目前疾管署將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共19國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署副署長羅一鈞表示，歐洲麻疹接種率僅90%，遠低於我國98%以上，因此一旦疫情流行，就很容易一發不可收拾。而英法希臘義大利等都是民眾常去國家，民眾多認為去歐洲很安全，幾乎不會接種疫苗，但這波疫情創十年來最高，恐帶入境外病例，

提醒民眾如需前往疫情流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診評估接種MMR疫苗。

疾管署醫師陳婉青表示，預防麻疹最好的方式，還是打疫苗，提醒家長按照時辰帶幼兒接種疫苗，若要到疫情盛行的國家旅行的民眾出發前至少兩周到旅遊醫學門診評估，尤其是1981年出生之成人，或是滿六個月未滿一歲的幼兒出國前應先接種疫苗。回國後則應看是否有發燒，且若出現結膜炎、流鼻水、咳嗽等三種症狀有出現任何一種，都要帶口罩就醫，並告知醫生旅遊史。

(中時 )