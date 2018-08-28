前大社鄉代遭勒贖 落網2主嫌互推對方是主謀

警方訊後將黃嫌（前）、李嫌依擄人勒贖罪嫌移送橋頭地檢署複訊。(林雅惠翻攝)

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前高雄縣大社鄉民代表江瑞安21日傍晚遭綁架勒贖2億元案，繼2嫌落網後，警方另追查的2主嫌李男及黃男，28日凌晨由律師陪同至南部打擊犯罪中心說明，2嫌犯互推責任，李嫌稱黃積欠1000多萬賭債而策畫綁票案，但黃嫌稱李才是幕後主使者，警方訊後將兩嫌依擄人勒贖罪嫌移送橋頭地檢署複訊。

警方表示，專案小組就可能資助嫌疑人逃亡的友人綿密清查，以「堅壁清野」策略，斷除所有金援與監控可能藏匿處所，涉案2嫌犯自知難逃法網，就近前往刑事警察局偵查第八大隊投案，解送仁武分局進行調查。

警方指出，均有毒品前科的32歲黃嫌與30歲李嫌均是高雄旗津區人，2人到案後供詞均避重就輕，相互推諉，李嫌供稱，黃嫌因積欠上千萬債務賭債，找他與許男、林男一起綁票江姓男子，他們埋伏觀察被害人生活習慣，決定趁江瑞安回大社區老家探視母親的機會，擄走江男；但黃嫌否認欠債，稱李嫌才是策畫整起綁票案的真正主嫌。

警方認為李、黃2嫌均未吐露實情，也不排除背後有人指使，28日中午將2人移送橋頭地檢署複訊，檢方並向法官聲請羈押2嫌。

江瑞安21日傍晚在大社區住家門前遭歹徒強押上車擄走，對方要求支付2億元，後來贖金降為8000萬元，但歹徒尚未拿到贖款，江男因未施打胰島素，糖尿病症狀發作，嫌犯擔心鬧出人命，於16小時後釋放江男。

(中時 )

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