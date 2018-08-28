颱風遠離...別穿拖鞋清理家園 汙泥中這病菌致死率超高

2018年08月28日 15:22 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

颱風、豪雨過後，處處污泥，清理環境時務必當心。

1、手套、雨鞋防受傷：

成大醫院急診部主治醫師紀志賢提醒，清理家園時最好穿防水膠鞋、戴防水手套避免受傷，「傷口可能遭破傷風桿菌感染。」千萬不要穿涼鞋、拖鞋去打掃環境。

2、如果受傷，傷口應立即用生理食鹽水、冷開水或乾淨的水沖洗，避免細菌污染。

3、打一針疫苗最放心：

台中榮民總醫院急診部主任蔡哲宏指出，破傷風疫苗（破傷風類毒素）的效力約10年，但5年後就可能逐漸降低抵抗力；因此一般只要掛急診的病人有傷口，而且5～10年內沒有打過破傷風疫苗，醫師就會建議補打一劑疫苗，以確保維持免疫能力。

《破傷風現在不常見，但死亡率高》

破傷風桿菌原本是人類腸道的一種細菌，當土壤受人類或動物的糞便污染，它就可能在土壤中存活下來，當人的皮膚有傷口，又接觸到受污染的土壤，就可能透過傷口進入血液。

台大醫院急診部主治醫師石富元說，破傷風桿菌是一種厭氧菌，因泥土及較深的傷口中氧氣較少，適合生存。過去戰爭中的傷兵常因破傷風而死，農人、工人也可能因受傷而感染破傷風桿菌。隨著衛生條件改善及新生兒施打破傷風疫苗，這種病已經比過去少見。

破傷風桿菌會分泌毒素，攻擊神經突觸，導致神經異常放電，影響神經傳導，進而出現肌肉僵直、痙攣，稱為「角弓反張」（頸背痙攣僵硬、腰背反折，身體後仰如弓狀），臉部酒窩處也可能出現詭異的「痙笑」，「不是真的在笑，而是因為肌肉異常收縮。」連呼吸也會受影響，可能因呼吸困難而死亡。

蔡哲宏提醒，破傷風的個案雖少，但死亡率很高，而且外傷感染通常是一個月之前發生，容易忽略，應快速診斷且積極治療。「如有嘴巴僵硬無法張開，身體出現無法彎腰或伸直的症狀，應立即就醫。」

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(中時電子報)