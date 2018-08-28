申請勞保給付遭拒可提再審 成功率近3成創5年新高

2018年08月28日 15:25 中時 李宜秦

民眾向勞保局申請給付遭拒絕後，若對勞保局裁定有所不服時，可透過勞（就）保爭議審議程序再次審查。勞動部統計，去年不服裁決再提審查的件數共3769件，其中成功撤銷原核定結果的件數達1110件，比例達29.45％，創下5年新高。

勞動部勞動法務司副司長傅慧芝說，不服核定提出再次審查的案件中，以職災、職業病認定最多，因為職業病核定須有因果關係，許多案件中勞工認為是職業病的狀況，可能會因因果關係不足，而被認定成普通疾病，另外職災失能等級也常出現爭議。

傅慧芝進一步解釋，爭議審議可讓勞保局重新檢視原核定的合法性，勞保爭議審議會提供的意見與審定結果，也能讓勞動部予以參考。

去年一名在百貨公司工作的勞工，因有早產跡象至婦科診所診療，並申請勞保普通疾病傷病給付，但勞保局卻認其在診所安胎不符給付規定，不予發放。該勞工申請勞保爭議審議，審議後認為勞保局將診所住院安胎排除在傷病給付範圍外，為確實保障勞工權益，最後重新核准發放給付。勞動部去年公佈新函釋，明定因安胎在婦產科診所住院者，也可請領傷病給付。

傅慧芝說，撤銷原核定件數中，有三分之二是勞保局自行撤案，三分之一是勞動部撤案，她提醒勞工若認為自身權益受損，務必要提出再次審查，才不會得不到該有的權利，民眾對勞保局勞工保險或就業保險核定如有不服，可以填具「勞工（就業）保險爭議事項審議申請書」提起爭議審議。

(中時 )